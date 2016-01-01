7 طرق تحمي من الإصابة بالسرطان مدى الحياة

تشير سلسلة من الدراسات والأبحاث الطبية إلى ضرورة الاعتماد على أنماط غذائية صحية وتجنب سلوكيات الغذاء الضارة لتفادى ارتفاع المعدل المتزايد للإصابة بأمراض السرطان التي أصبحت سمة مميزة للكوارث الصحية المفاجئة، فأغلب أسباب الإصابة بالمرض ترجع إلى اتباع سلوكيات غير صحية وإهمال ملحوظ في العناية الطبية.

تقول الدكتورة رضوى صلاح الدين أخصائى علاج الأورام أن أكثر من 25% من الأشخاص يفقدون حياتهم سنويا بسبب أمراض السرطان المتنوعة، والحل الأمثل لتقليل هذا المعدل هو تغيير نمط الحياة الذي تسبب عاداته الضارة في إصابة ما يزيد عن 40% من الأشخاص مع ضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية واستشارة الطبيب فور ملاحظة أي تغير في حالة الجسم لاكتشاف الحالات المصابة مبكرا.

وتشير رضوى إلى سبع طرق يمكن من خلال اتباعهم تجنب العديد من أورام السرطان الأكثر شيوعا في مصر والتي في الغالب تدور حول تجنب العادات غير الصحية واتباع نمط غذائى معيشى صحى وفق النصائح التالية.

1- تجنب التدخين والكحول

يعتبر تعاطى النيكوتين وكافة أشكال المخدرات والكحوليات سببا رئيسيا للإصابة بالسرطان في مصر ويأتى في المرحلة الأولى لعوامل انتشار المرض، وتجنب هذه العادة يقى من سرطان الثدي والكبد والأمعاء والفم والحلق والرئتين.

2- علاج السمنة:

تأتي السمنة في المرتبة الثانية بعد التدخين كمسبب أساسى في الإصابة بالسرطان بـ 64 ألف حالة سنويا، لذا فإن خسارة الوزن تقلل من خطر المرض بنسبة كبيرة، وقد أصدر معهد أبحاث السرطان في العالم (WCRF) في وقت سابق من هذا العام أدلة جديدة تربط بين البدانة وسرطان المعدة، وهو ثالث أكبر سرطان قاتل في العالم.

3- تتبيل اللحوم:

ترتبط اللحوم الحمراء بخطر الإصابة بسرطان الأمعاء والمعدة، ولذلك يفضل تجنب الإكثار من تناولها مع إضافة التوابل للحوم مثل الزعتر والزنجبيل والريحان والنعناع، وترك اللحم فيها عدة ساعات قبل طبخها لتوفير قدر كاف من مضادات الأكسدة التي تمنع تحور الخلايا وبالتالى تقلل فرص الإصابة بالسرطان، بحيث يعتبر تتبيل اللحوم حلا لمنع الإصابة بالمرض.

4-تناول الكثير من الألياف:

زيادة تناول الألياف خاصة المتوفرة في الفواكه والخضراوات يساعد في منع 14 نوعا من السرطانات، ويمكن الحصول على الألياف من الحبوب الكاملة كالشوفان، الأرز البني، والخبز المصنوع من القمح الكامل، فالألياف تساعد الجهاز المناعي على محاربة السرطان.

5-تناول الزبادي:

تناول الأطعمة التي تحتوى على البروبيوتيك مثل الزبادي والذي يساعد على تنشيط بكتيريا المعدة النافعة التي تحمى بدورها من السرطان خاصة سرطانات المعدة والأمعاء والقولون.

6- الأسبرين في الحالات الوراثية:

وتعتبر هذه المعلومة طفرة في الأبحاث الجديدة حيث اكتشف العلماء أن الأشخاص الذين يحملون استعدادا وراثيا للإصابة بالسرطان يمكن نجاتهم بتناول قرص واحد من الأسبرين يوميا.

7- التمارين الرياضية:

ممارسة قدر ولو بسيط من التمارين الرياضية والنشاط اليومى لمدة 30 دقيقة يقلل فرص الإصابة بسرطان الثدى والرحم والأمعاء وفقا للدراسات والأبحاث، كما ينصح أيضا بضرورة استعمال واقى الشمس لتفادى الإصابة بسرطان الجلد.