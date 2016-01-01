10 خطوات سحرية لإنقاص الوزن دون ريجيم

يعتبر إنقاص الوزن مشكلة مؤرقة بالنسبة للكثيرين، لكن لا تعني خسارة الوزن بالضرورة أن يقحم المرء نفسه في نظام غذائي صارم ممل أو إرهاق ذاته بالذهاب يومياً إلى الصالات الرياضية، كل ما يحتاج إليه للحصول على قوام صحي ورشيق اتخاذ بعض القرارات وتعديل نمط حياته وعاداته الغذائية.



نذكر فيما يلي 10 خطوات بسيطة وسهلة، لا يشعر فيها المرء بملل أو إرهاق، لكن نتائجها فعالة ومضمونة على الجسم والصحة معاً، وذلك بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.



1- كوب ماء قبل كل وجبة

وجدت دراسة بريطانية صادرة من جامعة برمنغهام عن السمنة أن الأشخاص الذين يتناولون بضعة كؤوس ماء قبل كل وجبة، خسروا 4 كيلوغرامات على مدار 3 شهور، دون نظام غذائي معين.



2- تناول وجبة الفطور

وفقاً لسجلات الرقابة الوطنية للتحكم بالوزن، فإن المواظبة على تناول فطور صحي كل يوم يلعب دوراً فعالاً في خسارة الوزن، فالمسجلون تمكنوا من فقدان 30 باوندااً وأكثر كل سنة على مدار 6 سنوات، 78% منهم قالوا إنهم يحافظون على تناول وجبة الفطور يومياً.



3- ممارسة الرياضة أثناء مشاهدة إعلانات التلفزيون

يستطيع الشخص فقدان 270 سعر حراري، إذا قام بتمارين رياضية بسيطة وقت عرض الإعلانات أثناء مشاهدته برنامج أو فيلم ما، فكل إعلان تقريباً يستغرق دقيقتين، وإذا شاهد الشخص التلفزيون ساعتين، فهذا يعني حرق سعرات حرارية تصل إلى 270 سعر حراري.



4- المشي 5 دقائق إضافية يومياً

خلصت دراسة أمريكية إلى أن المشي 5 دقائق إضافية يومياً يساعد كثيراً في خفض الوزن، والهدف منه زيادة النشاط البدني حتى الوصول إلى نصف ساعة يومياً.



5- مضغ الطعام ببطء

أشارت دراسة أمريكية إلى أن مضغ الطعام ببطء يقلل استهلاك الشخص منه، وبالتالي يسهم في إنقاص وزنه، فالأشخاص الذين يمضغون كل قطعة 40 مرة أقل وزناً بنسبة 12% من أولئك الذين يمضغون الطعام 15 مرة فقط.



6- الشاي الأخضر

أوضح العديد من الدراسات الطبية أن مادة البوليفينول الموجودة بكمية عالية في الشاي الأخضر تساعد على تقليل امتصاص الجسم للدهون وخسارة الوزن، ولكن حذار من تناوله في المساء، فالشاي الأخضر مثل الأحمر يحتوي على مادة الكافيين، وبالتالي يصعب النوم.



7- عدم القلق من تناول الطعام يومياً

قالت دراسة نُشرت في أبحاث السمنة إن النساء اللواتي يتناولن نظاماً غذائياً قليل الدهون في وجباتهم اليومية الرئيسية، يفقدن 70% من نسبة الدهون في أجسامهن مقارنة بالنظام الغذائي الصارم الخالي من الدهون.



8- التجوال أثناء التحدث في الهاتف

نوهت دراسة لعيادات مايو كلينيك إلى أن الأشخاص الذين يتجولون أثناء التحدث في الهاتف، يحرقون السعرات الحرارية الإضافية.



9- النوم 7 ساعات على الأقل يومياً

بينت الدراسات أن الأشخاص الذين لم يأخذوا قسطاً وافراً من النوم في الليل، أكثر عرضة للسمنة، لأن السهر يدفعهم إلى تناول المزيد من الطعام، لأن قلة النوم تنشط جزءاً في المخ يزيد من الرغبة في تناول الطعام، بالإضافة إلى أنها تقلل من إنتاج الجسم لبروتين اللبتين وهو هرمون بروتيني يكبح الشهية ويضبط عملية التمثيل الغذائي.



10- ممارسة رياضة جماعية

ثبت أن ممارسة الرياضة مع مجموعة من الأصدقاء أو الأقارب تزيد فقدان الوزن بنسبة 20% أكثر.