هل يمكن علاج الإمساك بزيت الزيتون؟

الإمساك مشكلة شائعة تصيب كل الأعمار. يتم تعريف المشكلة بأن يقوم الإنسان بالإخراج 3 مرات في الأسبوع أو أقل، مع وجود صعوبات في عملية الإخراج وجفاف في البراز. لا يعني ذلك أن من يقومون بالإخراج كل يوم بعيدون عن مشكلة الإمساك، فوفقاً للجمعية الأمريكية لأمراض الهضم يمكن أن يصيب الإمساك من يقوم بالإخراج يومياً أيضاً. أي أن المشكلة هي في جفاف البراز وعدم سهولة الإخراج؛ إذن هل يمكن علاجه بزيت الزيتون مثلاً؟



معظم الناس يشكون من الإمساك في مرحلة ما من حياتهم، وعلى الرغم من أن المشكلة قد تكون عابرة في بعض الأحيان، إلا أنها قد تتكرر، أو تمتد فتصبح إمساكاً مزمناً.



زيت الزيتون وسيلة آمنة لتحريك الأمعاء، أي أنه يعمل كملين يسهل عملية الإخراج، لكن لتنجح هذه الوسيلة تحتاج إلى شرب المزيد من الماء. الدهون في زيت الزيتون تعمل كمليّن.



لعمل ذلك تناول ملعقة من زيت الزيتون في الصباح على معدة خاوية، لكن لا تتناول أكثر من ملعقة، حتى لا تتحول المشكلة إلى إسهال. أما للأطفال فتوصي الجمعية الأمريكية لطب الأطفال بتناول مقدار قليل من عصير التفاح أو الكمثرى الطبيعي في الصباح، مع زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف، وخاصة المشمش والخوخ والحبوب الكاملة.



لزيت الزيتون فوائد أخرى أثبتتها الأدلة العلمية، فهو مفيد للقلب والتهاب المفاصل والسرطان والسكري والاكتئاب.