7 أسباب صحية لتساقط شعر الحاجبين

يمكن لشعر الحاجب أن يتساقط مثلما يحدث لشعر الرأس، أو لسبب صحي أو لمرض. إليك أهم المشاكل الصحية التي تسبب ترقق الحاجبين وتساقط شعرهما:



قصور الغدة الدرقية. يعتبر هذا السبب الأكثر شيوعاً وراء تساقط شعر الحاجبين. يؤثر هذا القصور على نمو شعر الجسم بالكامل، ويعتبر ترقق الحاجبين أحد العلامات على وجود مشكلة في الغدة الدرقية مع الصداع وانخفاض الوزن.



نتف الشعر. قد يؤدي نتف شعر الحاجبين أحياناً إلى حالة لا ينمو فيها الشعر ثانية. ترتبط هذه الحالة بالإجهاد، ويصاحبها بعض الصلع في فروة الرأس.



الثعلبة. تصنف هذه المشكلة ضمن أمراض المناعة الذاتية. يمكن أن يسبب داء الثعلبة فقدان الشعر في بعض مناطق الجسم منها شعر الرأس والحاجبين.



الجذام. تتسبب عدوى بكتيرية في مرض الجذام، وتصيب أطراف الجسم عادة إلى جانب مناطق الجلد حول الحاجبين. يصاحب هذه المشكلة فقدان لحاسة اللمس.



نقص المغذيات. إذا كان هناك نقص في فيتامين ب12 وفيتامين د يمكن أن يؤثر ذلك على نمو الشعر وتساقط الحاجبين.



الأمراض الجلدية. مثل الإكزيما وغيرها من المشاكل التي يتعرض لها الجلد، فإذا أصابت المناطق المحيطة بالحاجبين يتساقط شعرهما.



الشيخوخة. مع العمر يزداد جفاف الشعر ويصبح ضعيفاً وسهل التساقط، ويطال هذا التأثير شعر الحاجبين.