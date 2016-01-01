بالفيديو: هل يمكن تناول الطعام الذي يسقط على الأرض؟

لطالما ساد الاعتقاد بأن بالإمكان تناول الطعام بعد سقوطه على الأرض، شريطة أن لا يبقى أكثر من 5 ثوان، وتقول دراسة نشرت مؤخراً تقول إن الطعام يمكن أن يتلوث حتى لو بقي لمدة ثانية واحدة على الأرض، لكن طبيباً وباحثاً أمريكياً له رأي آخر.



يقول الدكتور آرون أي كارول الأستاذ في طب الأطفال بجامعة إنديانا إنه لا يجد ضرراً في تناول الطعام بعد سقوطه على الأرض، معتبراً أننا يجب أن نقلق من كمية البكتيريا والجراثيم الموجودة على أسطح أخرى في المنزل بالمقارنة مع الأرض.



ويوضح الدكتور كارول أن هناك أسطحاً أكثر تلوثاً بكثير من الأرض، مثل مقبض الثلاجة ومصرف المطبخ وطاولة المطبخ، وهناك العديد من الدراسات التي تؤكد ذلك، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.



وعلى الرغم من أن كارول يعترف بأن الطعام يمكن أن يلتقط البكتيريا بمجرد سقوطه على الأرض، إلا أنه يقول إننا يمكن أن نلوث الطعام بصورة أكبر عند لمس العديد من الأدوات في المنزل.



لكن كارول يعتقد في نفس الوقت أنه لا داعي للقلق، فنظام المناعة لدينا قادر على مكافحة العديد من أنواع الجراثيم والبكتيريا، وفي نفس الوقت لا يمكن اعتبار الطعام الذي يسقط على الأرض ملوثاً إلى الدرجة التي يجب معها رميه في القمامة.