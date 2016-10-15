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علماء روس يعرضون غذاء المستقبل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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علماء روس يعرضون غذاء المستقبل

عرض علماء روس في مهرجان علمي في مدينة بيلغورود منتجات غذائية طبيعية مستحدثة ستساعد الناس على التعافي واكتساب الصحة.

على سبيل المثال قدم ممثلون من الجامعة الزراعية المحلية خبزا أضيف إليه مسحوق من نبات القراص المجفف. ويسمح هذا المركب بزيادة مدة تخزين الخبز دون استخدام إضافات اصطناعية.

ويقترح المختصون تزويد المخابز الكبرى بهذه التقنية الجديدة بهدف استفادة صناعة المواد الغذائية من المواد الحافظة الطبيعية، طبقا لما ورد بموقع “روسيا اليوم”.

وعرض مشاركون آخرون في المهرجان أنواعا من الشراب أضيفت إليها ثمار وأعشاب وعسل. ويقول هؤلاء المختصون إن وجود تركيبات كيميائية وموانع أكسدة يسمح بتقوية المناعة لدى الإنسان وبمعافاته. وتحتوي أنواع الشراب المذكورة على أزهار الزيزفون الافرنجي وثمار العليق وغيرها من المركبات الطبيعية، الأمر الذي يجعلها مفيدة للجميع.

واهتم رجال أعمال محليون بالابتكارات المقدمة مع أن إدخال وصفات إعداد جديدة في عملية الإنتاج تعني إعادة بناء وتجهيز ورش العمل. كما يتطلب الأمر التفكير في زراعة النباتات اللازمة على مساحات واسعة لتلبية احتياجات الإنتاج الصناعي، ما سيتطلب توظيفات مالية كبيرة.

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