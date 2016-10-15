أسباب تؤدي إلى تساقط شعر الرأس!

تؤدي بعض العادات التي يمارسها المرء يوميا إلى تساقط شعر الرأس بسرعة وقد يصل الأمر إلى الصلع، هذه العادات تتلف مادة الكيراتين “Keratin” ( بروتين الشعر).

ويقال إن العدو الرئيس والقاتل لشعر الرأس هو مجفف الشعر الكهربائي ” السشوار” الذي يستخدم بعد الحمام وعند تصفيف الشعر، هذا السشوار يقتل الكيراتين الذي يتكوّن منه الشعر بنسبة 97%.

وغسيل الشعر يوميا باستخدام الشامبو يخرش فروة الرأس ومع مرور الوقت يساهم في تقليل كثافة الشعر.

وفي المقام الثالث تأتي صبغة الشعر التي تتسبب موادها الكيميائية بتآكل الشعر وتتلفه، طبقا لما ورد بموقع “روسيا اليوم”.

ويقال إن التدخين والإدمان عليه يؤثر سلبا على تروية بصيلات الشعر بالدم فتتقلص تغذيتها وبالتالي تتساقط أو تفقد نضارتها.

ويضر بشعر الرأس كذلك تغطيته على الدوام بما في ذلك عن طريق ارتداء الباروكات والقبعات المختلفة والحجاب وغيرها، فتغطية الشعر، بصفة دائمة، تحرمه من الأكسجين والضوء وهذا ما يخنقه تماما مثلما يخنق طلاء التجميل الأظافر معيقا نموّها السريع.

تجدر الإشارة إلى أن التغذية غير السلمية للجسم تحرم بُصيلات الشعر من إمدادات الطاقة الغذائية، والإنسان الذي لا يأكل القدر الكافي من فاكهة الموز أو ينقطع عن تناول أسماك السردين والتونا ولحوم الأرانب والدجاج وثمار البحر وكبد العجل يتعرّض نتيجة فقر غذائه بالفيتامين B إلى ضعف الكيراتين في شعر رأسه ما يؤدي في النهاية إلى تساقطه، ونفس الأمر يتعلق ببعض الخضار الضرورية في الطعام مثل السبانخ والهليون والخس والملفوف والبروكلي، وقلة تناول هذه الخضار يعرض الشعر للتساقط.