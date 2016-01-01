احذر أقراص الكالسيوم لهذه الأسباب

يحتاج جسم الإنسان إلى كميات محددة من الكالسيوم للمساهمة في تكوين العظام والأسنان، فيما يحاول بعض الناس تغطية حاجات الجسم من الكالسيوم عبر تناول أقراص الكالسيوم.

علماء من الولايات المتحدة درسوا أعراض تناول الكالسيوم وأقراص الكالسيوم وتأثيراتها على الجسم وفيما إذا كانت تسبب تصلب الشرايين.

وأجرى العالم الأمريكي جون أندرسون من جامعة نورث كارولاينا أبحاثا طويلة الأمد على 2742 شخصا من الرجال والنساء من أصول مختلفة وتجاوزت أعمارهم 45 عاما، كما نقل موقع " فيلت" الألماني الذي نشر نتائج الدراسة.

وتناولت إحدى المجموعات من الأشخاص الذين أجري عليهم الاختبار الكالسيوم عبر الأغذية وعبر حمية خاصة، فيما تناولت مجموعة أخرى الكالسيوم عبر الأقراص المكملة. وبلغت نسب الكالسيوم المتناولة يوميا بين 300 مليغرام و2150 ميلغرام. وبعد عشرة أعوام من الاختبار قدم العلماء نتائج دراستهم ونشروها في الدورية العلمية "جورنال أوف ذه أمريكان هيرت أسيسياشن".

وبينت نتائج الدراسة بشكل واضح أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 1400 مليغرام يوميا من الكالسيوم عبر المواد الغذائية عانوا من تصلب الشرايين وأمراض القلب بنسبة 27 بالمائة أقل من الذين تناولوا الكالسيوم بمعدل يقل عن 430 مليغراما يوميا.

فيما عانى الأشخاص في المجموعة الأخرى من الذين تناولوا الكالسيوم عبر الأقراص من تصلب الشرايين وبنسبة بلغت 22 بالمائة أكثر، مقارنة بالأشخاص في المجموعة الذين تناولوا الكالسيوم عبر المواد الغذائية فقط.

وأكدت نتائج الدراسة الحالية نتائج لدراسات مشابهة سابقة حول أقراص الكالسيوم. ولا تساعد الأقراص المكملة جسم الإنسان على تناول الكالسيوم، إذ يتجمع الكالسيوم في الجسم ولا يمكن للعظام الاستفادة منه، نقلا عن موقع "فيلت" الألماني. ولا يخرج الكالسيوم الفائض مع البول بل يتجمع في مفاصل الجسم وتسبب في تصلب الشرايين ويسبب أيضا مخاطر على عمل الأوعية الدموية والقلب. ويعود سبب ذلك نقلا عن الموقع الألماني كون أن جسم الإنسان لا يمكنه تقبل جرعات كبيرة من الكالسيوم.

فيما لا يسبب التناول المفرط للكالسيوم الطبيعي في المواد الغذائية أية مضاعفات على جسم الإنسان، بل العكس من ذلك تماما نقلا عن نتائج الدراسة. وقالت العالمة إرين موشوس وهي إحدى المشاركات في الدراسة إن "التناول الكبير للكالسيوم عبر المواد الغذائية له منافع أكثر من المضار".

فيما ذكر موقع "تي أونلاين" الألماني أن جسم الإنسان يحتاج في المعدل نحو 1000 مليغرام من الكالسيوم نقلا عن بيانات الجمعية الألمانية للتغذية. فيما نصحت الجمعية العامة في ألمانيا لأطباء العظام بان لا تتجاوز نسبة الكالسيوم اليومية 1500 مليغرام للبالغين و1200 مليغرام لليافعين.

ويوجد الكالسيوم بكثرة في الحليب والجبن. ويحتوي 200 مليلتر من الحليب على نحو 240 مليغراما من الكالسيوم. فيما يوجد أيضا الكالسيوم بكثرة في الكرنب الأخضر (القرنبيط أو القنبيط) وكذلك في نبتة الشمرة (الشومر) وفي البروكولي، نقلا عن موقع موقع "تي أونلاين".