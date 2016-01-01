الرئيسية | طب وصحة | متعب ومنفعل بعد التمرين؟ ربما أفرطت في التدريب

متعب ومنفعل بعد التمرين؟ ربما أفرطت في التدريب

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 18 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
متعب ومنفعل بعد التمرين؟ ربما أفرطت في التدريب

إذا كان جدول التدريب لا يتناسب بشكل ملائم مع مستويات أداء الفرد فيمكن أن يؤدي سريعاً إلى الإرهاق.

هذا يمكن أن يحدث إذا اتبع، على سبيل المثال، رياضي هاو جدولاً تدريبياً من على الإنترنت مخصصاً للرياضيين المتمرسين أو المحترفين.

ويقول دانيل كابتين، خبير اللياقة في الكلية الألمانية للوقاية وإدارة الصحة: "العلامات على الإفراط في التمرين هي تراجع الأداء والتعب وسرعة الانفعال".

ويضيف: "في الحالات القصوى يصاب المرء أيضاً بالإجهاد وتحدث إصابات".

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات