متعب ومنفعل بعد التمرين؟ ربما أفرطت في التدريب
بواسطة 18 دقيقة مضت
إذا كان جدول التدريب لا يتناسب بشكل ملائم مع مستويات أداء الفرد فيمكن أن يؤدي سريعاً إلى الإرهاق.
هذا يمكن أن يحدث إذا اتبع، على سبيل المثال، رياضي هاو جدولاً تدريبياً من على الإنترنت مخصصاً للرياضيين المتمرسين أو المحترفين.
ويقول دانيل كابتين، خبير اللياقة في الكلية الألمانية للوقاية وإدارة الصحة: "العلامات على الإفراط في التمرين هي تراجع الأداء والتعب وسرعة الانفعال".
ويضيف: "في الحالات القصوى يصاب المرء أيضاً بالإجهاد وتحدث إصابات".
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