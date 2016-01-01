أطعمة تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان.. من بينها الحليب!

يعتبر الحليب ومشتقاته من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في نظامه الغذائي بغض النظر عن الجنس والعمر، لكنه قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وذلك بسبب تعرضه للمعالجة الكيميائية. والأمر لا يقتصر على الحليب، بل هناك 20 نوعاً من الاطعمة قد تسبّب الإصابة بهذا المرض الخبيث، بما في ذلك سرطان المعدة والكبد والرحم.





1- المنتجات المخمرة

ثبت علمياً أن المنتجات المخمرة تُسبب السرطان، حيث يُستعان بعملية التخمير للحفاظ على الطعام لأطول فترة ممكنة، ومن بين المنتجات المخمرة، الحليب والمخللات والسمك وغيرها من المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية.







2- منتجات الألبان

ثبت أن منتجات الألبان المصنعة بواسطة طرق صناعية ضارة جداً للجسم البشري، على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من البروتينات، حيث تدخل مواد كيميائية في هذه الأيام ضمن عملية التصنيع لمشتقات الحليب، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.







3- الأطعمة المملحة

تُستخدم كميات كبيرة من النترات لحفظ الأطعمة، هذه النترات تفرز مادة كيميائية تسمى "إن نتروسو" المعروفة بأنها تسبب السرطان. وبحسب دراسة برازيلية فإن الأشخاص الذين يتناولون كميات عالية من الأملاح أكثر من الطبيعي أكثر عرضة للإصابة بأمراض السرطان.







4- الزيوت النباتية

تعتبر الزيوت النباتية بمختلف ألوانها غير مناسبة لتناولها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 6، وهو من الأحماض الدهنية المعروف أنها تسبب العديد من الأمراض من ضمنها السرطان، فألوان الزيوت النباتية المختلفة تُسبب الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان من ضمنها الكبد والبروستاتا والمعدة.







5- البطاطا المقلية

تحتوي البطاطا المقلية على نسبة عالية من المركب الكيميائي السام "الأكريلاميد" الذي يعد أحد مسببات السرطان، بالإضافة إلى أن إطلاق كمية كبيرة من الدهون أثناء عملية القلي ضار بالصحة.







6- رقائق الشيبس

تحتوي رقائق البطاطا المقلية على كمية كبيرة من الملح والسعرات الحرارية الضارة بالجسم، بالإضافة إلى أن المواد الحافظة الاصطناعية التي تُضاف إليها، تؤدي إلى زيادة الخلايا السرطانية في الجسم.







7- المنتجات المعلبة

يعتقد البعض أن المنتجات المحفوظة صحية لأنها محفوظة ولا يتغير طعمها، لكن الحقيقة أنها ضارة جداً بصحة الإنسان، نظراً لاحتوائها على مادة البيسفينول أ "بي بي إيه" وهي مركب عضوي كيميائي ضار جداً بخلايا المخ، والأخطر أن هذه المادة تتفاعل مع معجون الطماطم المحفوظ داخل علب أو برطمانات فتكون سامة وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان.



8- الأطعمة غير العضوية

تُرش الأطعمة غير العضوية بالعديد من المبيدات الحشرية الضارة والسامة للجسم البشري، نظراً لدخولها ضمن عملية النمو، لذا تنتج خضروات وفواكه ضارة بالصحة. لذا يفضل شراء الأطعمة العضوية وزرع الخضروات والفواكه داخل حدائق من دون مبيدات حشرية.







9- المياه الغازية

تحتوي على العديد من المكونات والألوان الصناعية الضارة بصحة الإنسان، وكذلك على نسب عالية من السكر الذي يرفع مستوى السكر في الدم، وقد يؤدي إلى السرطان.







10- منتجات الحمية الغذائية

على الرغم من أن أطعمة الحمية الغذائية تحتوي على نسب منخفضة من السعرات الحرارية، إلا أنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة جداً بصحة الإنسان، من ضمنها الألوان الاصطناعية ومواد كيميائية يمكن أن تسبب زيادة الخلايا السرطانية داخل جسم الإنسان.







11- السكر الاصطناعي

أغلب الذين يعانون من مرض السكري أو السمنة يلجأون إلى السكر الاصطناعي بدلاً من السكر الأبيض أو الأسمر، إلا أن هذا السكر ضار بالصحة، لاحتوائه على كمية كبيرة من المواد السامة التي قد تعزز احتمالات الإصابة بالأورام الدماغية.





12- السكر المصنع

هناك العديد من المنتجات التي تحتوي على السكر المصنع مثل الحلويات والمصاصات والمشروبات، ويعتبر هذا السكر ضاراً جداً على الصحة، لأنه يساعد على نمو الخلايا السرطانية.







13- الدقيق المصنع

يتوفر بكثرة في جميع الأسواق، ويستخدمه ملايين البشر داخل المنازل والمطاعم، لكن هذا النوع من الدقيق خطير على صحة الإنسان، لآنه يحتوي على كمية عالية من الكربوهيدرات، التي تؤدي إلى الإصابة إلى بالسرطان، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من مؤشر السكري، والذي له صلة بنمو الخلايا السرطانية.







14- البوشار المعلب أو المحفوظ

يعتبر البوشار المحفوظ داخل أكياس وتُسخن عن طريق المايكرويف، ضار جداً بالصحة، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من السموم، والتي تعتبر عاملاً أساسياً للإصابة بالعقم بين النساء، بالإضافة إلى احتوائه على مواد حافظة اصطناعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان.







15- اللحوم المحفوظة والمصنعة

بحسب منظمة الصحة العالمية فإن اللحوم المحفوظة والمصنعة مثل النقانق واللحوم المقددة والمدخنة والبسطرمة والهوت دوغ والسلامي وغيرها، مسبّبة للسرطان، لاحتوائها على نسب عالية من المواد الحافظة الاصطناعية والأملاح والنتروزامين وهذه الأخيرة من المركبات الكيميائية المسرطنة، التي تسبب السرطان إذا زادت نسبتها داخل جسم الإنسان.







16- أسماك المزارع

تتضمن أسماك المزارع نسباً عالية من مختلف المواد الكيميائية التي تجعلها تنمو بحجم أكبر من طبيعتها، فهذه المواد السامة تدخل جسم الإنسان، وتسبب له العديد من الأمراض على رأسها السرطان وأمراض القلب.