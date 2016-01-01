مشروب طبيعي يساعد على تنمية ذكاء طفلك
العقل السليم في الجسم السليم، جملة شهيرة تتردد على ألسنة العديد من الأشخاص دون العمل بها، وتسهم العناية بالطفل خلال سنواته في تنمية ذكائه وقدراته العقلية على التفوق العلمي والتواصل أكثر من غيره.
ويكشف الدكتور حمدى السيد، إخصائي التغذية العلاجية، عن مشروب طبيعي يساعد بفاعلية على تنمية ذكاء الطفل وتنشيط قدراته العقلية.
المكونات:-
كوب من عصير الفراولة.
ملعقة كبيرة من الكاجو المطحون.
ملعقتان كبيرتان من المكسرات المطحونة.
الطريقة:-
قومي بإضافة الكاجو والمكسرات إلى كوب من عصير الفراولة، قومي بالتقليب الجيد، يمكن للطفل تناول كوبين من هذا المشروب صباحا ومساءً.
شاشة أخبارنا
العماري يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بإطلاقه دعوة غير متوقعة
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج مفاجأة مدوي تلك التي حملها مقال نشره الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، والذي تطرق فيه للظرفية السياسية الراهنة ... تفاصيل أكثر
- فيديو صادم : "شيباني" يتحرش بسيدة قرب منزلها بالدريوش و الأخيرة "دارتلو شوهة عالمية"
- قناة جزائرية: كأس افريقيا 2017 بالغابون يتحول رسميا الى المغرب
- جزائري يهاجم المغاربة و ضيفه على المباشر الذي قال "المغربي يعيش خير منا"
- الليلي لـ " اخبارنا " : نهاية العرايشي ستكون على طريقة القذافي و خطاب الملك الاخير كان جوابا كافيا له ( الفيديو )
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟