مشروب طبيعي يساعد على تنمية ذكاء طفلك

العقل السليم في الجسم السليم، جملة شهيرة تتردد على ألسنة العديد من الأشخاص دون العمل بها، وتسهم العناية بالطفل خلال سنواته في تنمية ذكائه وقدراته العقلية على التفوق العلمي والتواصل أكثر من غيره.

ويكشف الدكتور حمدى السيد، إخصائي التغذية العلاجية، عن مشروب طبيعي يساعد بفاعلية على تنمية ذكاء الطفل وتنشيط قدراته العقلية.

المكونات:-

كوب من عصير الفراولة.

ملعقة كبيرة من الكاجو المطحون.

ملعقتان كبيرتان من المكسرات المطحونة.

الطريقة:-

قومي بإضافة الكاجو والمكسرات إلى كوب من عصير الفراولة، قومي بالتقليب الجيد، يمكن للطفل تناول كوبين من هذا المشروب صباحا ومساءً.