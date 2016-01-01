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5 إجراءات لعدم استعادة الوزن الذي فقدته

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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5 إجراءات لعدم استعادة الوزن الذي فقدته

إنقاص الوزن ولو بقدر ضئيل خطوة هامة على طريق الوقاية من الأمراض والتمتع بالخفة والرشاقة، إلى جانب تأثيره المعنوي الإيجابي. إذا كنت قد حققت جزءاً من هذا الهدف عليك الحفاظ عليه، وتفادي استعادة الوزن السابق. إليك بعض الإجراءات البسيطة التي تساعدك على عدم استعادة الوزن الذي خففته:

الكربوهيدرات والخضروات. توفر الخضروات كل ما تحتاجه من مغذيات، إلى جانب أنها لا تؤثر سلباً على الوزن مثل الكربوهيدرات البسيطة. واظب على أكل الخضروات، واجعل خياراتك من الكربوهيدرات محدودة وقليلة الكمية.

الماء والليمون. من الإجراءات التي تخلّص الجسم من الدهون باستمرار تناول الليمون (الحامض) والماء الدافئ في الصباح قبل الإفطار بدقائق.

الأكلات السريعة. لا ينبغي العودة إلى أكل الوجبات السريعة، لا تستسلم لإغراء طبق من البطاطس المقلية أو شريحة من البيتزا بسهولة، مهما كان الحجم صغيراً.

الوجبات الخفيفة. لا تقلل من أهمية الوجبات الخفيفة لأن الخيارات الصحية منها تساعد على تعزيز الإحساس بالشبع وضبط الشهية، فلا تشعر بالحاجة إلى وجبات كبيرة أو طلب أطعمة دسمة تحت تأثير الجوع.

الحمية الواقعية. لا ينبغي أن يكون الحماس والثقة بالنفس بعد فقدان كيلوغرامات قليلة دافعاً لاتباع حمية غير واقعية تتضمن الكثير من المحظورات. تناول القليل من أطعمة كثيرة ومتنوعة، ولا تمنع نفسك تماماً من الحلويات مثلاً إذا كنت تحبها، فقط احرص على الخيارات الصحية، وتناول القليل.

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