عصير الأناناس أفضل 5 مرات لعلاج السعال من الأدوية

يشكل السعال أحد أكثر الأعراض المصاحبة للإنفلونزا ونزلات البرد إزعاجاً، ويسارع المرضى للاستعانة بالأدوية التي يصفها الطبيب للتخفيف من السعال، لكن صيدلية الطبيعة دائماً تحتوي على مكونات أكثر فائدة ولا تترك أية أعراض جانبية غير مرغوبة.



ويقول الخبراء إن شراب الأناناس أكثر فعالية بحوالي 5 مرات في علاج السعال الناتج عن الإنفلونزا من الشراب الموجود في الصيدليات، فبالإضافة إلى النسبة العالية من فيتامين سي، يحتوي هذا الشراب على مادة البروميلين، وهي عبارة عن أنزيم يمتلك خصائص مضادة للالتهابات.



وهذا المزيج من المواد المغذية التي يحتويها عليها الأناناس، يساعد على محاربة المرض وقتل البكتيريا، بما في ذلك تلك الموجودة في الحلق، وفي الواقع فقد وجدت الدراسات أن شراب الأناناس الطازج يساعد على تخفيف المخاط أسرع بخمس مرات من شراب السعال التقليدي بحسب موقع لايف هاك.



ويمكن أن يستخدم شراب الأناناس لعلاج أي نوع من السعال، طالما لم يكن ناتجاً عن أمراض أكثر خطورة كالالتهاب الرئوي، فإذا كان لديك نزلة برد، يفضل اللجوء إلى عصير الأناناس فهو صحي وأقل تكلفة وطعمه أفضل بكثير من شراب السعال.



وإلى جانب المواد المغذية والمحاربة للبكتيريا والالتهابات، يساعد شراب الأناناس على تهدئة التهاب الحلق بطرد المخاط، حيث أن الطبقات السميكة والعنيدة من هذا المخاط في الرئتين أو الجيوب الأنفية يمكن أن تتسبب بنوبات شديدة من السعال والعطاس.



ويفضل تحضير شراب الأناناس في المنزل، بدلاً من شرائه من السوق، حيث تضاف إليه السكريات والمواد الحافظة. ولتحضير أفضل شراب مفيد للسعال والتهاب الحلق أنت بحاجة إلى:



- كوب من عصير الأناناس الطازج



- ربع كوب من عصير الليمون الطازج



- قطعة صغيرة من الزنجبيل



- ملعقة كبيرة من العسل



- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار



تخلط جميع المكونات السابقة ويشرب المريض ربع كوب من المزيج مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.