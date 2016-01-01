سامسونغ تكشف عن أول ذاكرة "رام" للهواتف بحجم 8 غيغابايت

كشفت شركة سامسونغ اليوم الخميس النقاب عما قالت إنها أول ذاكرة وصول عشوائي "رام" للأجهزة المحمولة بحجم 8 غيغابايت، وتَعِد بقدرات تضاهي الكمبيوتر الشخصية.



وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان صحافي إنه يُتوقع من ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة من فئة LPDDR4 أن تُحسِّن، بهذا الحجم الكبير، على نحو كبير تجارب الاستخدام المحمولة، خاصةً لأولئك الذين يستخدمون الأجهزة ذات الشاشة الكبيرة وفائقة الدقة UHD أو ما يُعرف أيضًا بـ 4K.



وأضافت سامسونغ أن ذاكرة الأجهزة المحمولة الجديدة تستخدم 4 وحدات من رقائق الذاكرة الأحدث التي تأتي كل منها بحجم 16 غيغابايت، كما أنها تستخدم تقنية التصنيع 10 نانومتر.



ومن جانبه قال جو سون تشو، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات وتسويق الذاكرة لدى سامسونغ إلكترونيكس: "سنستمر في تقديم حلول الذاكرة المتقدمة التي توفر أعلى مستوى من القيم والمزايا المتطورة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الأجهزة التي تملك كاميرات مزدوجة، مزايا 4K UHD، والواقع الافتراضي".



وأوضحت سامسونغ، التي تعد أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، أن ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة، بحجم 8 غيغابايت، تعمل بسرعة 4,266 ميغابايت في الثانية، أي أنها تقدم ضعف السرعة التي توفرها نظيراتها المخصصة للحواسب الشخصية، والتي تعمل بسرعة 2,133 ميغابايت في الثانية.



ولفتت سامسونغ، التي تعمل حالياً على تلافي خسائرها الكبيرة بعد مشكلة هاتفها اللوحي غالاكسي نوت 7 الذي أوقفت إنتاجه نهائياً، إلى أن الذواكر الجديدة توفر استهلاكاً أقل للطاقة بفضل تقنية التصنيع 10 نانومتر.