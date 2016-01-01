التفاؤل المفرط يجعل الإنسان كسولا ويحول دون تحقيق أهدافه
كشف خبراء أن تفكير الإنسان بشكل إيجابي يمكن بالفعل أن يحول دون تحقيقه لأهدافه لأنه يجعله كسولا أو راضيا عن نفسه.
وقال الخبراء،لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية،إنه ينبغي على الإنسان أن يحدث توازنا بين التفكير الإيجابي والمواقف الواقعية.
وأكد عالم النفس بجامعة تيم ليبون بجامعة سيتي بلندن أنه لا شك بأن النظرة الساذجة الناتجة عن التفكير الإيجابي يمكن أن تكون خطرة”، طبقا لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأسط”.
وأضاف أن ثمة الكثير من الأدلة على أن الخيالات بشأن مستقبل إيجابي يمكن أن تؤدي إلى رضا الإنسان على نفسه، مشيرا إلى أن ذلك يجعل الإنسان يشعر بالصدمة والحزن عندما يتضح أن المستقبل ليس جيد بهذا القدر.
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