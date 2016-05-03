حيلة تعتمد على الثلج تخفف ألم الأسنان في الحال

يستعمل معظم الأشخاص مكعبات الثلج في كوب من العصير مثلاً أو حتى الماء للتخفيف الشعور بالحر، كما يعمد الرياضيون إلى وضعها أيضاً على الكدمات للتخفيف من تورمها مثلاً، إلا أن أحداً لم يكن ليتخيل تلك النتائج المذهلة لمكعبات الثلج.

وحسب “العربية”، هناك خدعة بسيطة تعمل بشكل جيد جداً في تخفيف آلام الأسنان، كل ما عليك أن تفعله هو وضع قطعة من الثلج على الجزء الداخلي من يدك بين الإبهام والسبابة، وسيختفي الألم في العديد من الحالات، فتلك الحيلة تعمل كمخدر لـ 60-90% من الحالات، لأن الأعصاب الخلفية الموجودة في يدك هي المسؤولة على الشعور بالألم،

إلى ذلك يمكن لتلك الخدعة أن تنجح لتخفيف الصداع النصفي كما تلعب كمخدر للأعصاب ويمكنها تخفيف ألم الصداع عند فرك القطعة بين الابهام والسبابة.