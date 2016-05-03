الرئيسية | طب وصحة | حيلة تعتمد على الثلج تخفف ألم الأسنان في الحال

حيلة تعتمد على الثلج تخفف ألم الأسنان في الحال

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
حيلة تعتمد على الثلج تخفف ألم الأسنان في الحال

يستعمل معظم الأشخاص مكعبات الثلج في كوب من العصير مثلاً أو حتى الماء للتخفيف الشعور بالحر، كما يعمد الرياضيون إلى وضعها أيضاً على الكدمات للتخفيف من تورمها مثلاً، إلا أن أحداً لم يكن ليتخيل تلك النتائج المذهلة لمكعبات الثلج.

وحسب “العربية”، هناك خدعة بسيطة تعمل بشكل جيد جداً في تخفيف آلام الأسنان، كل ما عليك أن تفعله هو وضع قطعة من الثلج على الجزء الداخلي من يدك بين الإبهام والسبابة، وسيختفي الألم في العديد من الحالات، فتلك الحيلة تعمل كمخدر لـ 60-90% من الحالات، لأن الأعصاب الخلفية الموجودة في يدك هي المسؤولة على الشعور بالألم،
إلى ذلك يمكن لتلك الخدعة أن تنجح لتخفيف الصداع النصفي كما تلعب كمخدر للأعصاب ويمكنها تخفيف ألم الصداع عند فرك القطعة بين الابهام والسبابة.

مجموع المشاهدات: 4 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات