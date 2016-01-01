8 علامات غير عادية تحذّر من الأزمة القلبية

أحياناً تهاجم مشاكل وأمراض القلب فجأة، لكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة هناك علامات غير شائعة، أو بسيطة تحذّر من تطوّر المرض. لا تُصنّف هذه العلامات ضمن الإشارات الرئيسية، فهي رسائل تحذيرية خفيفة، لكنها ذات أهمية كبيرة إذا أنصت الإنسان لها قبل أن يهاجمه المرض.



القلب مسؤول عن ضخ الدم إلى الدماغ، فإذا حدث اضطراب في تدفق الدم إلى هذا الجزء يشعر الإنسان بالصداع

ألم الصدر. هذه إحدى العلامات الشائعة أيضاً، ويشعر فيها الإنسان بضيق مع ألم في الصدر، ولا ينبغي تجاهلها لأنها إشارة تحذير من وجود انسداد في الأورطى.



ألم أسفل الذراع. هذه إحدى العلامات الواضحة أيضاً على تطور الأزمة القلبية، وتصيب أسفل الذراع الأيسر.



ألم الفك والرقبة. يمتد ألم الأزمة القلبية أثناء تطورها إلى الرقبة وأحياناً الفك.



الصداع. القلب مسؤول عن ضخ الدم إلى الدماغ، فإذا حدث اضطراب في تدفق الدم إلى هذا الجزء يشعر الإنسان بالصداع.



الدوخة. هذه أيضاً إحدى علامات نقص تدفق الدم إلى الدماغ، حيث يحدث دوّار أو دوخة.



الشخير. قد يحدث الشخير أثناء النوم لعدة أسباب منها التوتر والجيوب الأنفية، وقد يكون السبب متاعب في القلب.



السعال المستمر. نتيجة عدم تدفق الدم جيداً إلى الرئتين ويتواصل السعال.



تورّم الساق والقدم. هذه أيضاً علامة على عدم قدرة القلب على ضخ الدم إلى القدمين والساقين، فيحدث تورّم.