مشاكل الخصوبة: المضاد الحيوي فقط علاج التهاب الحوض

يصيب التهاب الحوض العديد من النساء دون أن تعلمن، ويُعتبر من أسباب عدم خصوبة المرأة، لكنه قابل للعلاج بواسطة المضاد الحيوي. ويتطلب علاج هذا الالتهاب تناول جرعات معينة من الدواء.



عادة ما يبدأ العلاج بتناول حقنة تحتوي على جرعة مكثفة من المضاد الحيوي قبل تناول الكبسولات لمدة أسبوعين

تنتقل عدوى التهاب الحوص إلى المرأة عن طريق الجماع، ويمكن أن يؤثر الالتهاب على الرحم وقناة فالوب والمبيض، ويعيق ذلك وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة لتخصيبها، وفي بعض الأحيان يكون سبباً في الحمل خارج الرحم.



وقد تبين أن المضاد الحيوي هو الوسيلة الوحيدة لعلاج التهاب الحوض الذي يعيق الحمل لدى المرأة، ويعتبرمن مشاكل الخصوبة.



وعلى المرأة المصابة تناول المضاد الحيوي لمدة 14 يوماً وفقاً للتعليمات الطبية، وعادة ما يبدأ العلاج بتناول حقنة تحتوي على جرعة مكثفة من المضاد الحيوي قبل تناول الكبسولات لمدة أسبوعين.