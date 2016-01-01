الرئيسية | طب وصحة | مشاكل الخصوبة: المضاد الحيوي فقط علاج التهاب الحوض

مشاكل الخصوبة: المضاد الحيوي فقط علاج التهاب الحوض

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مشاكل الخصوبة: المضاد الحيوي فقط علاج التهاب الحوض

يصيب التهاب الحوض العديد من النساء دون أن تعلمن، ويُعتبر من أسباب عدم خصوبة المرأة، لكنه قابل للعلاج بواسطة المضاد الحيوي. ويتطلب علاج هذا الالتهاب تناول جرعات معينة من الدواء.

عادة ما يبدأ العلاج بتناول حقنة تحتوي على جرعة مكثفة من المضاد الحيوي قبل تناول الكبسولات لمدة أسبوعين
تنتقل عدوى التهاب الحوص إلى المرأة عن طريق الجماع، ويمكن أن يؤثر الالتهاب على الرحم وقناة فالوب والمبيض، ويعيق ذلك وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة لتخصيبها، وفي بعض الأحيان يكون سبباً في الحمل خارج الرحم.

وقد تبين أن المضاد الحيوي هو الوسيلة الوحيدة لعلاج التهاب الحوض الذي يعيق الحمل لدى المرأة، ويعتبرمن مشاكل الخصوبة.

وعلى المرأة المصابة تناول المضاد الحيوي لمدة 14 يوماً وفقاً للتعليمات الطبية، وعادة ما يبدأ العلاج بتناول حقنة تحتوي على جرعة مكثفة من المضاد الحيوي قبل تناول الكبسولات لمدة أسبوعين.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات