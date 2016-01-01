8 أسباب تجعل النوم أهم وقت في حياتك

تشير معظم الدراسات والأبحاث إلى أن الإنسان البالغ يحتاج إلى 8 ساعات نوم يومياً تساعد على استعادة النشاط بعد يوم عمل طويل، وإعطاء الفرصة لمختلف أجهزة الجسم لإصلاح أي خلل، بالإضافة إلى إعادة تنظيم نشاط الدماغ والفعاليات الحيوية الأخرى.



ولا يقتصر الضرر الناتج عن الحرمان من النوم على التعب والإرهاق، بل يتعدى ذلك إلى احتمال الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة والقاتلة في بعض الأحيان.



وفي محاولة لإبراز أهمية الحصول على القدر الكافي من النوم بشكل يومي، أورد موقع لايف هاك مجموعة من الأسباب التي تجعل النوم أهم مرحلة في حياة الإنسان:



1- الوقاية من أمراض القلب والسكري

أثبتت الدراسات والأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض الخطيرة، ومن بينها أمراض القلب والذبحات الصدرية، وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية والسكري.



2- الشعور بالراحة والنشاط

من المعروف أن الحصول على قدر كافي من النوم يساعد على الشعور بالنشاط والحيوية، ويكون الدماغ أكثر يقظة وانتباهاً. في حين أن قلة النوم تزيد من ردود فعل الدماغ اللإرادية المصاحبة لحالات التوتر والقلق، ويسبب ذلك تزايد حدة هذه الحالات لتتحول إلى مرض عصبي مزمن مع الوقت.



3- تجنب زيادة الوزن

يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى الجوع وازدياد الشهية، وأظهرت دراسة أجريت عام 2004 أن الأشخاص الذين حصلوا على 6 ساعات من النوم أثناء الليل كانوا أكثر ميلاً للبدانة بنسبة 30% من الأشخاص الذين حصلوا على 8 إلى 9 ساعات نوم بشكل يومي.



4- زيادة الإنتاجية

تؤدي قلة النوم إلى ضعف التركيز والنشاط، ويترافق ذلك مع ضعف الإنتاجية في العمل سواء كان ذلك من حيث الكم أو النوع، بالإضافة إلى ارتكاب العديد من الأخطاء التي تؤثر على مستقبل الموظف المهني. في حين أن الحصول على القدر الكافي من النوم يساعد على اليقظة والتركيز وبالتالي زيادة الانتاجية في العمل.



5- تعزيز جهاز المناعة

يساعد النوم على تعزيز جهاز المناعة في الجسم والوقاية من الأمراض، وأظهرت إحدى الدراسات أن الحرمان من النوم يؤدي إلى إضعاف تأثير اللقاحات بنسبة تصل إلى 50%، لذلك لا بد من الحصول على القدر الكافي من النوم للحفاظ على قوة جهاز المناعة.



6- تعزيز الذكاء والذاكرة

إذا كنت على وشك أن تتقدم لامتحان هام أو مقابلة عمل في اليوم التالي، فلا بد من أن تنام بشكل جيد، فقلة النوم تؤدي إلى ضعف تدفق الدم إلى الدماغ، وبالتالي ضعف التركيز والذاكرة.



7- الحفاظ على البشرة

غالباً ما تظهر الانتفاخات والهالات السوداء حول العينين عند الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم، بالإضافة إلى ازدياد خطوط التجاعيد في البشرة، ويعود ذلك إلى ازدياد انتاج هرمون الكورتيزول الذي يسبب انهيار مادة الكولاجين في الجلد.



8- الوقاية من الحوادث المرورية

تؤكد العديد من الإحصائيات أن نوم السائقين وراء عجلة القيادة هو من أهم أسباب الحوادث التي تحصل على الطرقات وخاصة خلال الليل، لذلك ينصح دوماً بأخذ قسط من الراحة وإيقاف السيارة على جانب الطريق عند الشعور بالنعاس.