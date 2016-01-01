محيط الخصر الكبير يهددك بارتفاع ضغط الدم

حذرت مؤسسة القلب الألمانية من أن محيط الخصر الكبير يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم؛ حيث تحتوي دهون البطن على هرمونات ومواد ناقلة محفزة للالتهابات، والتي تؤثر على ضغط الدم.



وللحد من خطر ارتفاع ضغط الدم، شددت المؤسسة على ضرورة الانتباه إلى محيط الخصر، موضحة أن محيط الخصر ينبغي أن يقل عن 88 سم لدى النساء، وعن 102 لدى الرجال.