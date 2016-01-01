ماذا تأكل بعد التقيؤ؟

الدوخة والتقيؤ حالات صحية شائعة لا ترتبط فقط بالحمل أو بوجود مشكلة صحية. بعد التقيؤ مباشرة تشعر أن معدتك ليست على ما يرام، على الرغم من بعض الراحة نتيجة إفراغها. خلال الفترة التالية للتقيؤ تجنب أية أطعمة تحتوي على التوابل، واحرص على تناول بعض الأطعمة والمشروبات التالية:

مكعبات الثلج. بعد القيء يتم عادة تقديم الماء لمن تقيأ لإعادة ترطيب الجسم وتعويض ما فقده من سوائل. لكن الأفضل تجنّب شرب كمية كبيرة من الماء بعد القيء مباشرة. يمكنك أكل بعض مكعبات الثلج للترطيب وتخفيف الشعور بالدوخة.

بسكويت الكريمة. قد تلجأ بعد التقيؤ لأطعمة خفيفة متوفرة في أقرب بقالة، ومنها البكسويت بالكريمة. يعتبر هذا البسكويت أو الكراكرز خياراً مناسباً بعد القيء. في حالة الحمل تُنصح الحامل بحمل بسكويت في حقيبتها لتخفيف الشعور بالغثيان.

عصير البرتقال. من أفضل الخيارات بعد التقيؤ شرب كوب من عصير البرتقال، لإعادة الحيوية والطاقة للجسم وترطيبه.

بعض النشويات. بعد مرور بعض الوقت على التقيؤ يمكنك أن تأكل أحد الأطعمة التالية أو أكثر من واحد منها: الأرز، والتفاح، والموز، والخبز المحمّص. سيعيد ذلك التوازن لمعدتك.

اللبن. يمكن تناول الحليب، لكن الأفضل هو اللبن الزبادي لأنه يحتوي على البكتريا الصديقة التي تدعم عمل الجهاز الهضمي. كذلك يخفف اللبن الحموضة.