تشخيص الكولستيرول الوراثي قد يخفض من الأزمات القلبية في سن مبكرة

أظهرت دراسة نشرت في الولايات المتحدة ان تشخيص الاصابة بالكوليستيرول الوراثي على نطاق واسع قد يجنب وقوع 600 حالة إحتشاء في عضلة القلب عند الاشخاص دون سن الاربعين في انكلترا وويلز.



فرط كوليستيرول الدم العائلي هو اضطراب جيني يمتاز بمستوى مرتفع من الكولستيرول السيء (ال دي ال) ويشكل السبب الوراثي الرئيسي للأمراضي القلبية-الوعائية.



ومن دون علاج وقائي لدى الشباب الذين يحملون هذا التحول الجيني، يزداد لدى هؤلاء الأشخاص احتمال الإصابة بأزمة قلبية عشر مرات مقارنة بأفراد الفئة العمرية نفسها الذين لا يحملون هذا التغير الجيني، على ما خلص معدو هذه الدراسة التي نشرت في الموقع الإلكتروني للمجلة الطبية الأمريكية "نيو انغلاند جورنال اوف مديسين.



ويحمل طفل من كل 270 طفلاً هذا التحول الجيني المسبب للكوليستيرول الوراثي، أي ضعف تقريباً ما كان عليه المعدل سابقاً (واحد على كل 500 طفل) على ما أكد الباحثون في معهد ولسون للطب الوقائي في جامعة كوين ماري في لندن.



ونظراً إلى الطبيعة الوراثية لهذه المشكلة لا بد أن يكون أحد الوالدين مصاباً بها. وأوضح الباحثون أن الأمر يسمح تالياً بتشخيص الإصابة لدى جيلين في الوقت عينه.



وتقوم المرحلة المقبلة على دراسة السلطات الصحية البريطانية لإمكانية توفير فحص التشخيص لكل الأطفال خلال حصولهم على لقاح بين عمر السنة والسنتين.



وأجريت الدراسة في 92 مركزاً طبياً في انجلترا وويلز تم خلالها فحص 1059 طفلاً لقياس مستوى الكوليستيرول في دمهم ومعرفة ما إذا كانوا يحملون هذا التحول الجيني.



وعندما رصد التحول الجيني لدى طفل تم الاتصال بوالديه للخضوع لفحوصات أيضاَ.



وفي إطار هذه الدراسة رصد هذا التحول الجيني على شخص من كل 125 شخصاً كان يواجه احتمالاً كبيراً للإصابة باحتشاء في عضلة القلب.