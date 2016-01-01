الكرنب.. توليفة مثالية من العناصر الغذائية
قال مركز استعلامات المستهلك الألماني إن الكرنب يمتاز بتوليفة مثالية من العناصر الغذائية، حيث أنه يزخر بتركيبة متوازنة من الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة.
وأوضح المركز أن الكرنب غني ببروفيتامين A وفيتامينات B وفيتامين C وفيتامين E وحمض الفوليك، مشيراً إلى أن حصة من الكرنب تكفي لسد الاحتياج اليومي للجسم من فيتامين C.
كما يزخر الكرنب بمركبات النبات الثانوية، التي تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة. وبالإضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسات العلمية أن الكرنب يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات ويحد من خطر الإصابة بالسرطان.
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