"لصقة" تعالج الحساسية ضد السوداني لدى الأطفال

قال باحثون من معهد أبحاث الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي إنهم نجحوا في علاج الحساسية ضد السوداني لدى الأطفال والشباب باستخدام لصقة توضع على الجلد. وتقوم اللصقة بتوصيل كميات ضئيلة لغاية من البروتين الموجود في السوداني إلى جلد الذراع أو بين الكتفين، وباستخدامها يومياً تتلاشى الحساسية.



استغرقت الأبحاث والتجارب للوصول إلى هذا العلاج عاماً كاملاً، وتمت التجارب تحت إشراف معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة، واعتمدت فكرتها على تمرين جهاز المناعة على تقبل المواد المسببة للحساسية في السوداني.



وبحسب دورية "الحساسية والمناعة" التي نشرت تقريراً عن نتائج الأبحاث تعتبر الحساسية ضد بعض الأطعمة وخاصة المكسرات والسوداني من المشاكل الشائعة في السنوات الأخيرة، وتسبب بعض الأطعمة ردود أفعال تحسسية وقد تهدد حياة المصاب أحياناً.



وتشتهر 8 أطعمة بإثارة الحساسية هي: السوداني، والمكسرات، والبيض، والصويا، والسمك، والقمح، وحليب البقر، والمحار. وتقدر بعض الإحصاءات نسبة الإصابة بالحساسية ضد السوداني في الولايات المتحدة بمعدل 1 من طل 3 أطفال.



وقد أُجريت تجارب استخدام اللصقة في علاج الحساسية ضد السوداني على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 4 و25 عاماً، وتبين سهولة استجابة الصغار للعلاج مقارنة بالشباب بعد سن الـ 20.