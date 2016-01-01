4 أطعمة ضرورية لأبنائك يوميا طوال العام الدراسي

تحاول كل أم خلال العام الدراسي أن تقددم لأبنائها الغذاء المتوازن المغذي، الذي يمنحهم المزيد من التركيز والقدرة على التذكر والمذاكرة لساعات طويلة، حتى تساعدهم على التفوق والنجاح.

وتشير دكتورة مروة كمال اختصاصية التغذية العلاجية إلى هناك مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على مواد غذائية هامة لعمل المخ، والتي تزيد من القدرة على التركيز والتذكر، والتي يجب أن تقدمها كل أم لأبنائها بشكل يومي.

البيض

يحتوي البيض على فيتامين B12 الداعم للخلايا العصبية، والذي يسبب نقصه الاكتئاب وانخفاض المعرفة، كما يحتوي على حمض الفوليك الذي يحافظ على ما يسمى بـ«المصانع العصبية»، إلى جانب فيتامين (د) الذي يقوي الذاكرة.

العسل

يحتوي على فيتامينات (A، B1، B2) ومعادن (الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم)، وكلها تحفز عمل الدماغ، والعسل يحتوي أيضًا على مضادات حيوية وأحمض عضوية مختلفة، ولهذا قدمي لأبنائك ملعقتين صغيرتين من العسل ثلاث مرات في اليوم، ليزيد من أداء الدماغ.

الموز

غني بفيتامين B6، وحمض الفوليك الجيد للدماغ، والذي يعزز الذكاء، وفيتامينات B التي تساعد على تهدئة الجهاز العصبي.

كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على التعلم وزيادة الانتباه.

والموز يحتوي على الألياف التي تزيل السموم الموجودة في الجسم والدماغ والتي تسبب الضباب الدماغي.

السمك

يعد مصدرا مهما للسعادة، كما أنه يزيد من القدرة على التركيز، لأنه يحتوي على مستويات عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3. A.