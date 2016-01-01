كيف تعالج انسداد الأنف في موسم البرد؟

الكمادات الدافئة تخفف احتقان الأنف

يرتبط موسم البرد والإنفلونزا بانسداد الأنف، وتداهم هذه المشكلة معظم الناس من فترة لأخرى، وتسببها عدة عوامل لا تقتصر على نزلات البرد فقط. إليك 6 علاجات سهلة للتخلص من انسداد الأنف:



الدش الدافئ. يمكنك تخفيف انسداد الأنف بأخذ دش دافئ، لأن البخار يحسّن عملية التنفس وتنظيف الأنف من البكتريا المسببة للاحتقان.



البخاخ. يتوفر بخاخ "سالين" في الصيدليات، ويقوم بتخفيف التهاب أنسجة الأنف. بخاخ "سالين" آمن أثناء الحمل.



كمادات دافئة. تخفف الكمادات الدافئة احتقان وانسداد الأنف. ضع الكمادات على الأنف والوجه للحصول على نتائج أفضل.



زيت الكينا. يُصنع هذا الزيت من أوراق شجرة الكينا، ويُستخدم منذ مئات السنين لتخفيف الالتهابات، وتحسين التنفس عند انسداد الأنف.



علاجات الحساسية. إذا كان سبب انسداد الأنف الحساسية عليك تناول الأدوية الخاصة بهذه الحالة لإزالة الانسداد.



مرطّب الغرفة. يساعد مرطّب الغرفة على سيلان الأنف وتخفيف الانسداد، ويؤدي هذا السيلان إلى تنظيف الأنف من البكتريا التي تزيد الاحتقان. سواء كان رذاذ مرطّب الغرفة بارداً أو دافئاً يمكنك الاعتماد عليه لعلاج انسداد الأنف.