ماذا يحدث لجسم الإنسان بعد الموت؟

“الموت” هو الحقيقة الوحيدة في الحياة التي لا يمكن الهروب منها، فكل شخص منا سيموت عاجلا أم آجلا في مرحلة ما من عمره.

يبدأ جسم الإنسان بالاضمحلال فور توقف قلبه عن العمل، وهذا الأمر يحدث طبعا دون استخدام تقنيات حفظ الجثث، مثل التحنيط. فخلايا جسم الإنسان تموت لتقوم البكتيريا والحيوانات وحتى الجسد نفسه بهضم أو أكل الأعضاء والأنسجة.

وفيما يلي عرض للمراحل التي يمر بها جسد الإنسان بعد الموت:

بعد ثوان من الموت: يُصاب نشاط الدماغ بصدمة ليتوقف عن العمل، وتنخفض حرارة الجسد مباشرة بعد الوفاة درجتين أو درجة كل ساعة حتى تتساوى درجة حرارة الجسد مع حرارة الغرفة.

بعد دقائق من الموت: تبدأ خلايا الجسد بالموت نتيجة قلة الأكسجين، وبعدها تتفكك لتتحلل وتبدأ بالتعفن.

بعد ساعات من الموت: نتيجة توقف الدم عن الحركة في العضلات، يتسبب الكالسيوم المنتج في العضلات بتقلصها، وتسمى هذه الحالة “التخشب” وتدوم 36 ساعة بعد الموت. وبعد ذلك، ترتخي العضلات ليطرح الجسم السوائل والفضلات المتبقية في الجسم.

وتقوم الجاذبية بسحب الدم الموجود من أماكن معينة في الجسم، مما يجعل الجلد الرقيق يبدو باهتا مع لطخات حمراء اللون. ويتقلص جلد الجسم عبر التخلص من السوائل لتبدو الأظافر والشعر وكأنها أكثر نموا.

بعد أيام من الموت: تصدر رائحة كريهة عن الجثة لأن الجسم يطرح مواد كيميائية وأنزيمات مثل البوتريسين. ويبدأ الجسم بالاخضرار نتيجة تحلل الإنزيمات بمساعدة البكتيريا.

بعد أسابيع من الموت: تبدأ الديدان بالتهام الجسد وتستطيع أكل 60% من الجسم خلال أسبوع، ويبدأ الشعر بالتساقط ويتحول لون الجسد ليصبح بنفسجيا ثم أسود مع استمرار التهام البكتيريا للجسد.

بعد أشهر من الموت: تتحول الجثة إلى هيكل عظمي بعد أربعة شهور فقط.