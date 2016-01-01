نظام غذائي يجعل طفلك عبقريًا

تحلم وتتطلع كل أم أن يحمل ابنها صفات النبوغ والعبقرية والذكاء، وأن يكون مميزًا بين أقرانه، وأن يكون منظمًا في تفكيره، وفي تحديد في أهدافه، ناجحًا في حياته، وتتمنى أن تراه عالما كزويل أو أديبا كنجيب محفوظ.

وفي هذا الصدد، تكشف الدكتورة شريفة أبو الفتوح، استشاري التغذية الشاملة، عن نظام غذائي يساعد في دعم قدرات الطفل العقلية، وتجعل منه ذكيًا وعبقريًا.

الإفطار:-

كوب كورن فليكس كامل أو بليله بالحليب.

السناك:

4 ثمرات من البلح+ كوب لبن أو كوب زبادي خالي الدسم.

الغذاء:-

2 قطعة فراخ مشوية أو كفتة أو ديك أو سمك.

أو

كوب عدس مطبوخ أو أرز مقشور.

أو

سلطة أو فاصوليا بيضاء.

السناك:-

فاكهة أو تمر + زبادي أو فول سوداني.

العشاء:-

نصف رغيف سن + كوب لبن + سلطة خضراوات.