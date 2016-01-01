15 طعاما يمنع الإصابة بـ 90% من أمراض السرطان

نصح الدكتور سامح خفاجة استشاري التغذية العلاجية، خلال ندوة الجمعية المصرية للتوعية بضرورة الاعتماد على أنماط غذائية صحية للحد من الإصابة بالسرطان، وذلك بعد أن اظهرت عدة دراسات حديثة أن 90% من أنواع السرطان يمكن الوقاية منها إذا تم اتباع نمط حياة صحي أساسه الطعام والنشاط البدني وساعات النوم.

وقال خفاجة إن هناك 15 نوعًا من الأطعمة تساعد بشكل فعال على الحد من انتشار المرض نظرًا لتمتعها بمعدلات عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على تنشيط المناعة ودورة الدم وهي التالي ذكرها:

1- العنب الأحمر:

يحتوي على أعلى تركيز لنوع من مضادات الأكسدة يسمّى ريسفيراتول، ويوجد هذا النوع في الكاكاو، والرمان والسوداني، لكن يمكنك الحصول عليه بشكل مكثف من العنب الأحمر لتوفير درجة عالية من المناعة لمقومة المرض.

2- التفاح:

يعتبر من أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة ويلعب دورا رائدا في الوقاية من سرطان الرئة والقولون والثدي.

3- عائلة التوت:

وتتضمن الفراولة (الفريز) والتوت الأبيض والأحمر والأسود، وتعتبر من أغنى الأطعمة بمضادات الأكسدة التي تحارب عدة أنواع من الأورام وتخثر الدم.

4- الرمان:

يحتوي الرمان على كمية كبيرة من انواع مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا وتسرطنها فهو يتميز بالقدرة على منع انتشار المرض حال الإصابة به.

5- السلمون:

تحتوي الأسماك الدهنية وخاصة السلمون والمكاريل والتونة على أحماض أوميغا3 الدهنية التي تلعب دورًا هامًا في عدم نمو الخلايا السرطانية والحفاظ على الخلايا السليمة ورفع درجة مقاومتها بالإضافة إلى تحسين وظائف الدماغ.

6- الكاروتينات:

وهي ببساطة كل الأطعمة البرتقالية والحمراء، مثل البطاطا الحلوة، والجزر، والشمام، والقرع والطماطم والمانجو، والمشمش، والخوخ والبرقوق، وتعتبر الكاروتينات من أفضل عناصر الوقاية ضد سرطان الثدي والجلد واللسان والحنجرة والبروستاتا.

7- الخضراوات الورقية:

مثل الخس والسبانخ والملوخية وأيضا البقدونس وتلعب دورا كبيرا في الوقاية من سرطانات عديدة مثل الرئة والمعدة والكلى والكبد والجلد والثدي.

8- البصل:

يحتوي البصل على مضادات قوية للالتهابات إلى جانب مضادات الأكسدة، وهي تركيبة خاصة وفعالة في محاربة السرطان.

9- الثوم:

تساعد المركبات الخاصة الموجودة في الثوم على حماية الخلايا والأنسجة من التلف، كما أن الأبحاث تشير إلى تفوق الثوم في القضاء نسبيًا على أورام الثدي والجهاز الهضمي.

10- الشطة:

تعتبر الشطة وكل أنواع الفلفل الحار نموذجًا هامًا في الدفاع ضد السرطان وتلف الخلايا وتحورها خاصة في حالات أورام القولون والبروستاتا والمعدة.

11-البروكلي والقرنبيط والملفوف:

وتعد هذه النوعية ذات قدرة فائقة على حماية الجسم والقضاء على الخلايا السرطانية، كما أن تناولها أسبوعيًا يضمن عدم الإصابة بأي نوع من أنواع المرض الخبيث.

12- الكمون:

تتركز فاعلية الكمون ضد السرطان من ناحيتين، الأولى كونه مضاد طبيعي قوي للأكسدة والثانية باعتباره علاجًا فعالا للالتهابات.

13- الكركم:

يعد الكركم من أفضل التوابل في الوقاية من الأورام السرطانية بفضل مركب الكركمين، كما أنه يمثل أيضًا نموذجًا علاجيًا فعالا في علاج السرطان وتسريع الشفاء ومنع تلف الخلايا السليمة القريبة من نقاط الورم.

14- الزنجبيل:

يقلل الزنجبيل من الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتسرطنها وبالتالى فهو مفيد جدًا في علاج المرض والوقاية منه ويمكن الاعتماد عليه قطع أو مبشور أو من خلال مشروبه اللذيذ والمفضل بفوائده العديدة.

15- الشاي الأخضر والقهوة:

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات للأكسدة أهمها مجموعة البوليفينول التي تقضي على الخلايا السرطانية خاصة التي تصيب الجلد، كما وجدت أيضًا دراسات نُشرت العام الماضي أن تناول كوبين من القهوة يوميًا يساعد على محاربة سرطان الثدي، وتقليل مخاطر الإصابة بعدة أنواع أخرى من السرطان.