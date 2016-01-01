هل يسبب فيروس زيكا العقم لدى الرجال؟

قال الطبيب مايكل دايموند من جامعة واشنطن في سانت لويس الذي نشر بحثه في دورية "نيتشر" إن النتائج تقتصر على الفئران حتى الآن لكنها مثيرة للقلق بما يكفي لإجراء المزيد من الدراسات بسبب احتمال أن تكون هناك تداعيات لذلك على البشر. وأضاف دايموند وهو أستاذ علوم المناعة والأحياء الدقيقة الجزيئية "يتعين التأكد من ذلك."

ويتركز أغلب الجهد لمكافحة فيروس زيكا على حماية النساء الحوامل من الإصابة به بسبب تداعياته الخطيرة على الأجنة. وأظهرت دراسات سابقة أن زيكا يمكن أن يبقى في السائل المنوي مدة ستة أشهر. لكن لا يُعرف الكثير عما إذا كان تعرض الخصيتين للفيروس لفترة طويلة يمكن أن يسبب أضرارا.

ولإعداد هذه الدراسة حقن دايموند وزملاؤه ذكور الفئران بفيروس زيكا. وبعد أسبوع عثر الباحثون على فيروس معدي في الخصيتين والسائل المنوي ووجدوا أدلة على وجود جينات فيروسية في خلايا معينة بالخصيتين. لكن بشكل عام بدت الخصيتان طبيعيتان بالمقارنة بفئران أخرى في المعمل. لكن بعد ثلاثة أسابيع بدت الفروق واضحة للعيان.

فقد انكمشت خصيتا الفار المصاب بزيكا إلى عشر حجمهما الطبيعي ودُمر تركيبهما الداخلي. وقال دايموند "رأينا أدلة دامغة على تدمير الأنابيب المنوية المهمة لإنتاج السائل المنوي." ووجد الباحثون كذلك أن فيروس زيكا يصيب ويقتل خلايا سيرتولي التي تبقي على الحاجز الفاصل بين مسارات الدم والخصيتين وتقوي نمو الحيوانات المنوية. وخلايا سيرتولي لا تتجدد.

ويزيد ذلك من احتمال وقوع ضرر دائم. وقال دايموند "الفيروس حقيقة يصيب منطقة لا تتجدد إذا ما أصيبت بعطب. هذه هي المشكلة... هذا هو الفيروس الوحيد الذي أعلم انه يسبب مثل هذه الأعراض الحادة لضعف الخصوبة." ولا يوجد علاج أو مصل للوقاية من فيروس زيكا.