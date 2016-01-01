العشاء المبكر جداً وسيلة ناجحة للتخسيس
توصلت نتائج دراسة جديدة إلى أن العشاء المبكر الذي يعقبه صيام عن تناول الأطعمة يستمر ما بين 12 و15 ساعة يساعد على إنقاص الوزن بنجاح. ولا تضع هذه الطريقة أية قيود على حجم ونوعية الوجبات التي يتم تناولها، ومع ذلك يمكن الاعتماد عليها للتخلص من السمنة والبدانة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة ألاباما في برمنجهام أن تكرار تناول العشاء مبكراً جداً يقلل الشعور بالجوع مع الوقت، وأن عدم تناول مغذيات مثل البروتين والدهون في وقت متأخر من المساء يساعد على حرق دهون الجسم الزائدة والتخلص من البدانة.
تتميز تجارب هذه الدراسة بأنها اعتمدت على أشخاص يعانون من أمراض التمثيل الغذائي مثل السكري والسمنة، وكانت نتائج هذه الحمية ناجحة.
وحثّت نتائج هذه الدراسة على إعادة جدولة مواعيد الطعام لتقتصر على الوقت بين الساعة 8 صباحاً و2 ظهراً. وتعِد هذه الطريقة بعدم الشعور بالجوع بعد تكرارها لبضعة أيام قليلة، وفي الوقت نفسه حرق دهون الجسم بنجاح.
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