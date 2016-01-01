5 أطعمة تجدد خلايا المخ وتزيد من القدرة على التركيز

من الشكاوى العامة التي أصبحنا نسمعها من جميع الأعمار، عدم القدرة التركيز، وكثرة النسيان، إلى جانب أن كثير من الأمهات تشكو من عدم قدرة أبنائها على الاستيعاب الجيد للدروس.

وتؤكد دكتورة هدى مدحت اختصاصية التغذية العلاجية أن ما نتناوله من أطعمة يؤثر على مدى استيعابنا، وكذلك على قدرتنا على التركيز، إلى جانب أن هناك أطعمة تزيد من نسبة ذكاء الأطفال، خاصة الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة والأحماض الأمينية كالاوميجا 3، وهو ما توضحه في السطور التالية.

المكسرات

تحتوي على الدهون غير المشبعة الاحادية والمتعددة غير المشبعة، والتي تبقي تساعد على تجدد خلايا المخ، فضلا عن مستويات السيروتونين التي تحافظ عليها والتي إلى تعزز المزاج والتركيز.

السمك

وبالأخص أسماك السلمون والبلطي، والتي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تنظيف الشرايين، على ألا تقل الكميات عن ثلاث مرات أسبوعية.

فول الصويا

لأنه يحتوي على الالياف والبروتين التي تحافظ على كفاءة عمل الشرايين الواصلة للمخ، إلى جانب تأثيرها في عمل القلب بكفاءة، ويفضل تناول طبق واحد في اليوم.

عصير الطماطم

أو الصلصة تحتوي على حمض الفوليك، وغيرها من المواد المغذية كالليكوبين التي تعمل على الحفاظ على الشرايين شابة ومتجددة، ويجب تناولها يوميا أو إضافتها على الأطعمة المختلفة.

زيت الزيتون

يحتوي على دهون أحادية غير المشبعة كالأوميجا 3 وأوميجا 9، والتي تعمل على تجديد الخلايا الدماغية، وكذلك الحال بالنسبة لزيت السمك، وبذور الكتان، والأفوكادو.