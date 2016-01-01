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تناقص مستوى الخرف بين كبار السن في أمريكا

بواسطة دويتشه فيله 48 دقيقة مضت
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تناقص مستوى الخرف بين كبار السن في أمريكا

أظهرت دراسة جديدة أن نسبة الأمريكيين من كبار السن المصابين بالخرف تراجعت فيما بين عامي 2000 و2012. وقال الدكتور كينيث لانجا كبير معدي الدراسة وهو من جامعة ميشيجان في آن آربور: "إذا استطعنا القيام بعمل أفضل وتحديدها (الأسباب) فلن نكون قادرين على تقدير حجم العبء في المستقبل بشكل أفضل فحسب بل وسنركز على العوامل المتدخلة التي لها تأثير قوي على خطر الإصابة بالخرف."

وقال الباحثون في دورية (غاما للطب الباطني) على الإنترنت إن من المتوقع أن يزيد عدد المصابين بالخرف بحلول عام 2050 إلى ثلاثة أمثال ما هو عليه الآن بسبب تقدم السكان في السن.

لكن بحثا سابقا أشار إلى أن بعض الدول ذات الدخول المرتفعة ربما تشهد تراجعا في معدلات الإصابة بالخرف. ووفقا لدراسة من ماساتشوستس تراجع العدد السنوي لحالات الإصابة الجديدة بالخرف بنسبة 20 في المئة على مدى 30 عاما تقريبا.

وقال أوزيوما أوكونكو والدكتور سانجاي أسانا من كلية الطب والصحة العامة بجامعة ويسكونسن في ماديسون في مقال صاحب الدراسة الجديدة إن التقرير الجديد والدراسات السابقة التي تشير إلى تراجع معدل الإصابة بالخرف مشجعة.

وقالا: "التركيز يجب أن يكون الآن على تفهم العوامل التي تكمن وراء هذا الاتجاه بشكل أفضل وترجمة هذه المعرفة إلى تدخلات يمكن أن تقلص خطر الإصابة بالخرف بالنسبة للأفراد والمجتمع ككل."

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