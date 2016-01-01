السلطات المعلبة بيئة خصبة لبكتيريا السالمونيلا

تتقدم التكنولوجيا وتتطور في عصرنا الحديث بوثيرة سريعة ما يفرض علينا تغيير نمط حياتنا اليومي. ولكي يتم تزويد جميع سكان المدن بما يحتاجونه من أغذية، تلجئ العديد من الشركات إلى التعليب لحفظ المواد الغذائية في أكياس محكمة الإغلاق لتقديمها إلى المستهلكين في حلة تلقى إعجابهم.



وبما أن الكثير من الناس يحبذ تناول السلطة الطازجة فإنهم يلجئون إلى الأكياس الجاهزة توقعا منهم أن الأغذية التي يتناولونها سليمة وصالحة للاستهلاك. لكن في تقرير نشره الموقع الألماني "هايل براكسيس" الذي يعتني بشؤون الصحة، توصل باحثون إلى أن أوراق الخضروات المقطعة في هذه الأكياس تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي،وتزيد من نمو بكتيريا السالمونيلا بنحو 2400 ضعف، وهو ما قد يتسبب في أمراض كثيرة.



وذكر الباحثون من جامعة ليستر البريطانية في دراسة نُشرت نتائجها في الدورية الصحية "علم الأحياء الدقيقة والبيئية"، أن أوراق الخضروات المقطعة في السلطة تترك سوائل تساعد على نمو بكتيريا السالمونيلا. وبينت الدراسة أن السكريات والبروتين والمعادن تتسلل من الأوراق المقطوعة إلى الماء في الكيس. لهذا ينصح الباحثون بتجنب استهلاك السلطات المعلبة، كما أن غسلها قبل استهلاكها لا يفيد شيئا، لأن السالمونيلا تلتصق بالسلطة بشكل دقيق، بحسب الباحثين.