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تصنيع نموذج لرئة بشرية للمساعدة في تطوير علاجات

بواسطة دويتشه فيله 57 دقيقة مضت
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تصنيع نموذج لرئة بشرية للمساعدة في تطوير علاجات

أعلنت مجموعة بحثية تشيكية من جامعة برنو للتكنولوجيا أنها طورت نموذجها لرئة استخدمت فيه الحركة الميكانيكية بالإضافة إلى برامج الكمبيوتر. وأكد العلماء المشاركون في تصنيع النموذج أن الرئة الاصطناعية يمكنها أن تساعد في التوصل إلى أساليب للعلاج أكثر دقة من عمليات الفحص فيما سبق وأن يتم تحديدها بما يتناسب مع حالة كل مريض.

إلى ذلك أكد الباحثون أنه يمكن استخدامها أيضاً كنموذج لتطوير العقاقير التي يتم تناولها عن طريق الاستنشاق. وقال ميروسلاف ييكا الذي قاد فريق البحث: "سيظهر هذا النموذج ما إذا كان الدواء الذي يتم تناوله عن طريق الاستنشاق سيستقر في المناطق التي يجب أن يستقر بها، أم لا". ويتوقع فريق البحث أن يصبح النموذج هو المعيار للاختبارات في أوروبا وقد صنع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى تقنيات أخرى.

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