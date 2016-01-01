7 فوائد سحرية لمشروب البنجر والزنجبيل بالليمون

هل سئمت من تكرار تعرضك لمشاكل صحية، تجبرك على زيارة الطبيب كثيراً وإنفاق مبالغ طائلة على الأدوية؟.. إذا كانت إجابتك نعم، وإذا كنت ترغب في المحافظة على صحتك بطريقة سهلة وطبيعية، فعليك بالاتجاه إلى تناول المشروبات الصحية الطبيعية، والتي تعمل على تعزيز مناعة الجسم.

وتتميز أنواع عديدة من خلطات العصائر بفوائد صحية كبيرة للجسم تساعدك في الوقاية من العديد من الأمراض من بينها عصير الشمندر والزنجبيل بالليمون، والذي يتميز بـ7 فوائد مذهلة، حسب “العربية” عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة وهي كالآتي:

1- تقليل ضغط الدم المرتفع

يعمل هذا المشروب الصحي الطبيعي على خفض ضغط الدم المرتفع، فاحتواؤه على النترات يجعله موسعاً جيداً للأوعية الدموية، ما يسمح بتدفق صحي للدم.

2- الوقاية من السكتة الدماغية

يساعد مزيج الشمندر والزنجبيل والليمون في منع التعرض للسكتات الدماغية، حيث يعزز تدفق الدم السليم إلى الدماغ، كما يمنع تجلط الدم.

3- تقوية المناعة

لأنه غني بالمغذيات الطبيعية ومضادات الأكسدة، يساعد هذا المشروب في تعزيز الجهاز المناعي للجسم والوقاية من كثير من الأمراض.

4- علاج عسر الهضم

يتميز هذا المشروب الصحي بقدرته الفائقة في معادلة أحماض المعدة، ما يعد علاجاً فعالاً لعسر الهضم والانتفاخ.

5- تعزيز صحة البشرة

يمكنك أيضاً الاستمتاع ببشرة نضرة متألقة إذا واظبت على تناول هذا المشروب يومياً، لما يحتوي عليه من كميات وفيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التجاعيد، بدلاُ عن الفيتامينات التي تغذي خلايا الجلد.

6- مطهر للأمعاء

يعمل هذا المشروب الطبيعي على تطهير الأمعاء من الفضلات والسموم المتراكمة، ما يحافظ على صحة القولون ويجنبك الكثير من الأمراض.

7- فقدان الوزن

يتميز المزيج الصحي بقدرته الهائلة على إنقاص الوزن، حيث يرفع من عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية.