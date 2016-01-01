3 أخطاء ترتكبها عند غسل أسنانك.. احذرها

عملية تنظيف الأسنان اليومية تحتاج إلى بعض الإرشادات للحفاظ على صحة الأسنان، حيث يرتكب الكثيرون العديد من الأخطاء غير المقصودة تؤثر على صحة الأسنان، لذا يقدم الدكتور محمد عبد السلام خليفة، استشارى طب الفم والأسنان أهم تلك الأخطاء وطرق تجنبها.

الإفراط في غسل الأسنان خلال اليوم

المطلوب هو غسل الأسنان مرتين فقط يوميا، مرة في الصباح عقب الاستيقاظ من النوم والمرة الأخرى قبل النوم مباشرة، وذلك لأن الإفراط في غسلها يسبب تآكل طبقة المينا التي تحمى الأسنان من التسوس والتآكل.

استخدام الفرشاة الخاطئة

فرشاة الأسنان هي العامل القوي والأساسى للحفاظ على صحة أسنانك والحماية من نزيف اللثة، فاحرص على اختيار الفرشاة المناسبة لأسنانك والابتعاد عن شراء فرشاة الأسنان المجهولة الهوية أو من مصدر ليس موثوقا منه، لأنها تؤدى إلى جرح اللثة لأن شعرها يكون من البلاسيتك الحاد والذي يسبب التهابات الفم والأسنان، كما يلزم تغير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر على الأقل، وذلك لأن عدم استبدالها يؤدى إلى تراكم البكتيريا بها.

المضمضة

المضمضة من الطرق المهمة للحفاظ على صحةأاسنانك والتخلص من الالتهابات ورائحة الفم الكريهة، فلابد من المضمضة من مرة إلى مرتين في الأسبوع سواء كانت مضمضة طبية أو يمكنك الاكتفاء باستخدام محلول الماء والملح.