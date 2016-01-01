3 طرق تخلصك من الكسل والشعور بالإرهاق

يعانى الكثيرون من مشكلة الإرهاق المزمن والشعور بالخمول والكسل المستمر والذي يكون نتيجة للعديد من العوامل الجسدية والنفسية التي تجعل الإنسان في هذه الحالة الصحية.

ويقدم الدكتور أحمد سيد عزيز أخصائى الطب الوقائى والصحة العامة أهم النصائح التي تساعدك على التخلص من هذا الشعور المزعج والتمتع بحياة طبيعية بدون الشعور بالكسل أو الإرهاق.

تناول الفيتامينات

للفيتامينات دور مهم جدا في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان، والتي يتم الحصول عليها سواء من الأطعمة والمشروبات أو من خلال تناول الأقراص التي تحتوى على تلك الفيتامينات، ففى حالة الشعور بالإرهاق يجب التركيز على فيتامين "سى، د، ا، ب" بالإضافة إلى تناول الحديد والكالسيوم، فكل هذه الفيتامينات تساعد على تقوية الجهاز المناعى للجسم، بالإضافة إلى تدفق الدم إلى كل أنحاء الجسم مما يعطى شعورا بالنشاط والحيوية.

الرياضة

الرياضة من أهم الخطوات التي يجب الاعتماد عليها فهى غذاء حقيقى للروح والجسد وتساعدك على التخلص من كل المشاعر السلبية التي تؤثر على حالتك النفسية والصحية كما تساعد أيضا في عمل الدورة الدموية بشكل صحيح.

العلاج النفسى

قد تؤدى الإصابة بالاكتئاب إلى الشعور بالإرهاق وعدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، فإذا كنت تعانى من ضغوط نفسية أو اكتئاب يمكنك الاستعانة بالطبيب النفسى الذي سيساعد في التخلص من هذه المشكلة النفسية قبل أن تدمر حياتك.