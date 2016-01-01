بالفيديو.. 10 مشروبات وأطعمة ممنوع تناولها قبل النوم

قبل الذهاب إلى فراشك والخلود للنوم هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات، يحذر الخبراء من تناولها؛ لأنها تؤدي إلى اضطراب النوم والكوابيس ومشكلات صحية.

وفقا لدراسة أجراها الدكتور "راسل روزنبرج" ونشرتها المجلة الدولية لعلم النفس "انترناشيونال جورنال فيسيولوجي"، ينصح بضرورة تناول وجبات خفيفة للحصول على نوم هادئ، وعدم الإصابة بالأرق والتلبك المعوي وضيق التنفس والسمنة المفرطة، وترهل البطن وتراكم الشحوم على الكبد وإصابته بالإجهاد.

ومن بين الأطعمة والمشروبات التي حذرت الدراسة من تناولها قبل الذهاب إلى النوم:

الشيكولاته الداكنة:

يلجأ البعض إلى تناول الشيكولاته قبل النوم، ظنا منهم أنها وجبة خفيفة تجلب البهجة؛ لاحتوائها على كمية من مضادات الأكسدة، ويتجاهلون أنها مصدر غني بالمنبهات مثل الكافيين والثيوبرومين، وتنشط وتحفز الجهاز العصبي وتسبب الأرق وعدم القدرة على النوم بشكل منتظم.

وينصح الخبراء بتناول رقائق الكربو أو قطع الخروب بدلا منها؛ لأنهما غنيان بمضادات الأكسدة ويعملان على استرخاء الجسم والعضلات والحصول على نوم جيد.

الأيس كريم:

يحتوي على نسبة عالية من السكر فيؤدي إلى تراكم الدهون تحت الجلد، واضطرابات الجهاز الهضمي والأرق واضطرابات النوم، كما أن بعض منتجات الأيس كريم تحتوي على الشيكولاته التي تحتوي بدورها على الكافيين المنبه للجهاز العصبي.

زبادي الفواكه:

من الوجبات السيئة قبل النوم؛ لأنها تحتوي على السكر، المؤدي إلى اضطراب الهضم وتراكم الدهون، وترهل الجسم والإصابة بالأرق واضطرابات النوم.

وينصح بتناول الزبادي العادي غير المُحلى مع إضافة قليل من الفانيليا إليه.

المياه الغازية:

تحتوي المشروبات والمياه الغازية على الصودا، وهي مركب شديد الحموضة وتؤدي إلى اضطراب المعدة وزيادة الضغط عليها، مما يؤدي إلى الإصابة بالحرقان في بعض الأحيان وصعوبة النوم.

الجبن

غني بدهون قد تؤدي إلى الاضطرابات الهضمية أثناء النوم، وهو ما يتسبب في الشعور بعدم الراحة والأرق، ويؤدي إلى نوم متقطع وغير منتظم.

المكسرات

تحتوي المسكرات وعلى رأسها الجوز والكاجو والفول السوداني، على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، ورغم أنها صحية إلا أنه يجب عدم تناولها قبل النوم؛ لأنها قد تؤدي إلى الأرق، ويفضل تناول الفستق واللوز فقط من بين المكسرات.

القهوة والنيسكافيه

القهوة والنسيكافيه مشروبات حمضية بطبيعتها تساهم في زيادة حموضة المعدة، مع احتوائها على الكافيين الذي يؤدي إلى تنبيه الجهاز العصبي، والإصابة بالأرق وعدم القدرة على النوم.

الوجبات السريعة

الوجبات السريعة وخاصة البيرجر والتشيز بيرجر تحتوي على الدهون، التي تؤدي إلى زيادة حموضة المعدة التي قد تصل إلى المرئ، وتؤدي إلى ارتخاء العضلة الهاضمة في المعدة والحجاب الحاجز، وحدوث اضطرابات هضمية وحرقة تؤدي إلى عدم النوم.

الكحوليات

المشروبات الكحولية والخمور تحتوي على منبهات عصبية، تؤدي إلى الأرق وكثرة الذهاب إلى الحمام للتبول وصعوبة النوم بشكل متصل.

مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة مثل الريد بول وغيرها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، تصل إلى 80 مليجرام وقد تصل إلى 200 مليجرام في بعض المنتجات، وهو ما يعادل تناول 16 أوقية من القهوة العادية، ويستمر تأثيرها مدة لا تقل عن ثماني ساعات، وهو ما يعني الحرمان من النوم الجيد طوال هذه الفترة.

لحم الدجاج:

يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، التي تحتاج إلى وقت طويل في الهضم، وهو ما يسبب ضغطا على المعدة والجهاز الهضمي، وتدفق كميات كبيرة من الدم إلى المعدة لإتمام عملية الهضم، وهو ما يؤدي إلى الأرق وصعوبة النوم بشكل منتظم.