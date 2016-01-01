أكل البروتين يساعد على الشفاء من الالتهاب الرئوي

أثبت باحثون من جامعة فرجينيا أن أكل البروتين يساعد على علاج الالتهاب الرئوي، ويحسّن أدء جهاز المناعة بما يمكّنه من مواجهة ظاهرة البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية. ويُتوقع أن تغير هذه النتائج من بروتوكولات التوصيات الطبية المتبعة في حالة الالتهاب الرئوي، ليحث الأطباء المرضى على أكل المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين.



وأظهرت نتائج الأبحاث الجديدة أن البروتين يمكن أن يعمل جنباً إلى جنب مع المضاد الحيوي لمحاربة الالتهاب الرئوي. بينما يؤدي نقص أنواع معينة من البروتينات، منها بروتين M-CSF إلى تدهور حالة المريض.



ووفقا للنتائج التي نشرتها دورية "إميونولوجي" الطبية، تبين أن نقص بروتين M-CSF يؤدي إلى تفاقم الالتهاب، وأن زيادته تحسن قدرة الجسم وخلايا الرئة على محاربة العدوى.



وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن فيتامين إي الذي يوجد في المكسرات يحسّن قدرة الجسم على الشفاء من الالتهاب الرئوي.