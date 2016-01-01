هل لحوم الدواجن تصبح صحية أكثر عند غسلها؟

يغسل بعض الأشخاص لحوم الدواجن بالمياه الجارية قبل إعدادها وطهيها، على افتراض أن هذا سوف يجعلها صحية أكثر. ولكن هل هذا سليماً حقاً؟





تجيب هيلجا شتروبه من الجمعية الألمانية للتغذية: "حتى إذا غسلت الدجاج سوف تلتصق الجراثيم باللحم، ويعني هذا في الواقع أنه لا يوجد ثمة سبب حقيقي لغسل لحوم الدواجن قبل طهيها، ولكن قد يكون هناك ما هو أكثر من هذا".



وتشير شتروبه: "حتى خبراء الصحة يعتقدون أن غسل لحوم الدواجن قد يساعد في نشر البكتريا والجراثيم في محيط غسل هذه اللحوم". وبدلاً من غسل لحوم الدواجن، يمكن التحري عن طرق صحية أخرى مثل وضع اللحوم مباشرة في القدر بعد إخراجها من الفريزر بدلاً من تركها في درجة حرارة الغرفة.



وتقول شتروبه إنه خلال الطهي: "يجب الحفاظ على درجة حرارة 70 درجة مئوية على الأقل لعشر دقائق للقضاء على مسببات الأمراض".

وبعد التعامل مع اللحم النيىء يجب دائماً غسل الأيدي وتنظيف أي أواني وأسطح قد تكون استُخدمت.