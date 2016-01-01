الأسباب المرضية للنحافة والطرق الطبيعية لزيادة الوزن

يعاني الكثير من النحافة، الأمر الذي يسبب الكثير من الإحراج سواء كان للنساء أو الرجال.

الدكتورة شريفة أبو الفتوح خبيرة التغذية العلاجية، تؤكد أن هناك عددا من الحالات المرضية التي تؤدي إلى النحافة، منها:

– الاضطرابات النفسية والعصبية.

– مرض السكري بسبب نقص الأنسولين يبدأ وقتها الجسم في الاعتماد على الدهون الموجودة بالجسم كمصدر للغذاء، وينتج عن هذا نقص شديد في الوزن.

– الأمراض السرطانية مثل "سرطان الرئة، وسرطان الكبد، وسرطان الدم، سرطان المريء".

– قرحة المعدة، زيادة إفراز الغدة الدرقية، تشمع الكبد، السل، التهاب القولون.

وهي الحالات التي تحتاج إلى الذهاب الفوري للطبيب لتحديد خطة العلاج، أما في حالة عدم الإصابة بأي مرض عضوي، فهناك عدد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بالمنزل بمنتهى السهولة والبساطة، والتي تساعد بدورها في زيادة الوزن، ومنها:

- المكسرات، أكد الكثير من الأطباء أن المكسرات لها دور فعال جدا في زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لذلك إليك هذه الوصفة.

المكونات:

- حمص مطحون، سمسم مطحون، فستق، فول سوداني مطحون، حلاوة طحينية، كوب لبن كامل الدسم.. وهكذا أصبح لديك مشروب رائع يعمل بشكل فعال على زيادة الوزن، ويفضل تناول هذا الشراب يوميًا بين الوجبات.

- الحلبة نحضر وعاء به مقدار كوب ونصف من الماء ثم نضيف إليه ملعقة من الحلبة ونتركه على النار حتى يغلي لمدة دقيقتين، ثم نضيف إليه ملعقة من العسل وملعقة من السكر، ويفضل تناول هذا المشروب ثلاث مرات باليوم.