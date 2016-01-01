وصفة طبيعية لتقوية المناعة وطرد السموم من الجسم

المناعة القوية هي سر صحة الجسم، وذلك لأن جهاز المناعة يمثل خط الدفاع الأول لمقاومة جميع الأمراض بالجسم، وكلما كان قويا كلما ساهم ذلك في حماية الجسم من جميع الأمراض.

وتقدم الدكتورة حكيمة المالكى أستاذ الطب البديل والتداوى بالأعشاب، وصفة طبيعية لطرد السموم من الجسم ومقاومة السرطان وتقوية المناعة.

المكونات:-

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة قرنفل

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

كوب ماء

رشة حبهان مطحون

ملعقة كبيرة عسل نحل

نصف كوب لبن حليب دافئ

الطريقة:-

نخلط الماء مع الأعشاب جيدا ونحليها بالعسل ثم نضيف لهم الحليب الدافئ ونقلب جيدا بملعقة خشبية، ثم يتم تناول المشروب بعدها على مدى اليوم، وذلك يوميا للحصول على أفضل النتائج.