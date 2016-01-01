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"تقنية مبتكرة" تقلل السكر بالشوكولاته

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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"تقنية مبتكرة" تقلل السكر بالشوكولاته

قالت شركة نستله أكبر مجموعة في العالم للأغذية المعلبة، إنها طورت تكنولوجيا جديدة يمكن من خلالها تقليل السكر في بعض منتجاتها من الحلوى، بنسبة تصل إلى 40 في المئة، دون أن يؤثر ذلك على المذاق.

وذكرت الشركة التي تنتج شوكولاتة “كيت كات” و”بسكويت أوريو” أن باحثيها توصلوا إلى طريقة تستخدم مكونات طبيعية فقط لتغيير تركيبة حبيبات السكر.

وأضافت أنه من خلال تفريغ البلورات تذوب جزيئات السكر أسرع على اللسان، وبالتالي يمكن استخدام كمية أقل من السكر في الشوكولاتة، طبقاً لما ورد بموقع “سكاي نيوز العربية”.

وقال ستيفان كاتسيكاس مدير وحدة التكنولوجيا في الشركة في بيان صدر الليلة الماضية: “اكتشف علماؤنا طريقة جديدة تماما لاستخدام مكون طبيعي تقليدي”.

ويأتي الإعلان في وقت أدي فيه تفشي وباء السمنة عالميا إلى تزايد الضغوط على شركات الأغذية المصنعة، لتجعل منتجاتها أكثر التزاما بالمعايير الصحية.

وتعمل نستله ونظراؤها على تقليل السكر والدهون والملح مع تزايد إقبال المستهلكين على المنتجات الطازجة والصحية.

وذكرت نستله أنها تسجل براءة اختراع بهذه النتائج وستبدأ في استخدام التكنولوجيا الجديدة في بعض منتجاتها من الحلوى اعتبارا من 2018.

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