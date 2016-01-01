تجنب هذه الأطعمة للحفاظ على بطن مشدود
كشفت خبيرة التغذية البريطانية، ريانون لامبرت عن قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها للحصول على بطن مشدود، بحسب صحيفة الديلي ميل.
وأكدت الخبيرة ريانون لامبرت أن بعض هذه الأطعمة قد يشكل مفاجأة للبعض، فعلى الرغم من أهمية تمرينات البطن إلا أنها تصبح غير ذات فاعلية إذا تم تناول بعض الأطعمة التي تزيد من ترهل منطقة البطن وتشوه منظرها.
وإليكم القائمة:
1-منتجات الألبان:
بالرغم من فوائدها الجمة، فإن الأطباء يحذرون من أن 65% من سكان العالم يعانون من نقص إنزيم “اللاكتاز” اللازم لهضم اللاكتوز (السكر الحاضر في منتجات الألبان). فإذا كنت ممن يعانون من الانتفاخ أو الغازات أو الإسهال بجريرة استهلاك الحليب ومشتقاته، يمكنك التحول إلى حليب اللوز، طبقاً لما ورد بموقع “روسيا اليوم”.
2- العدس:
الأطعمة الغنية بالألياف تتسبب في إنتاج المعدة للكثير من الغازات، لذلك ينصح تناول العدس الأصفر بدلاً من البني لأنه يحتوي على نسبة أقل من الألياف وبالتالي لا يتسبب في الانتفاخ.
3- التفاح:
بالرغم من احتوائه على نسبة عالية من فيتامين “سي” ومضادات الأكسدة، فإنه يتسبب في انتفاخ البطن وفي مشاكل هضمية أخرى للبعض، ولذلك يعد التفاح المطبوخ أسهل هضمه من الطازج.
4- القمح:
يتسبب “الغلوتين” الموجود في القمح في مشاكل هضمية كبيرة للذين يعانون من حساسية لـهذه المادة، ويتضمن ذلك الانتفاخ وتكون الغازات والإسهال وآلام البطن. ومع ذلك فإن القمح لن يمثل مشكلة لمن ليست لديهم مثل هذه الحساسية.
5- الملح:
الحفاظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم هام جدا لأجل أن يقوم بوظائفه على أكمل وجه. لكن استهلاك الأطعمة المصنعة التي تعد المصدر الأكبر للصوديوم أو إضافة الكثير من الملح إلى الطعام قد يتسبب في احتفاظ الجسم بالماء داخله. وهذا يحدث تورماً لا يليق بمن يريد رؤية نفسه نحيف القوام.
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