3 وصفات طبيعية لعلاج الثعلبة ونمو الشعر من جديد

الثعلبة أحد الأمراض الجلدية التي تصيب فئات كبيرة من الأشخاص سواء كانوا رجالا أو نساء وتؤدى إلى تساقط الشعر بشكل كثيف والذي قد ينتج عنه الصلع وفقدان الشعر.. وتكون نتيجة لعدة أسباب منها نفسية أو وراثية ولكن تكون النتيجة في النهاية واحدة وهي التأثير على شكل وصحة الشعر.

لذا تقدم الدكتورة هبة العالم، استشارى الطب البديل أهم الطرق الطبيعية لعلاج الثعلبة ونمو الشعر من جديد بدون أدوية أو جلسات.

الثوم

يعد من أفضل الأطعمة التي تعالج تساقط الشعر ويساعد في إعادة إنباته مرة أخرى حيث يحتوى على خصائص طبيعية تساعد على تقوية جذور الشعر ونموه مرة أخرى فيمكنك هرسه مع زيت زيتون وتدليك فروة الرأس مرة يوميا قبل النوم لمدة شهر متواصل.

الجرجير

نجد أن الجرجير مكون أساسي في مستحضرات العناية بالشعر حيث يعمل على نموه بشكل سريع جدا.. احرصي على تناول الجرجير يوميا بالإضافة إلى دهان شعرك بعصير الجرجير مرتين في الأسبوع.

الزنجبيل

اخلطى ملعقة كبيرة من بودرة الزنجبيل مع فص ثوم مهروس وقليل من زيت الزيتون والخروع وادهنى بها فروة الرأس يوما بعد يوم لمدة 3 شهور حيث لهذه الوصفة نتيجة فعالة ولكنها تحتاج إلى وقت طويل لظهور نتائجها.