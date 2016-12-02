3 عناصر غذائية لنمو الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية

تعد تغذية المرأة خلال شهور الحمل الأولى من أهم الطرق للحفاظ على صحتها وحماية الجنين من التعرض للتشوهات الخلقية والتي عادة تظهر بسبب سوء التغذية والاعتماد على الأطعمة غير الصحية، لذا تقدم مها الجمل، أستاذ التغذية أهم العناصر الغذائية التي يجب التركبز عليها خلال أول 3 أشهر من الحمل.

حمض الفوليك

من أهم العناصر الغذائية التي يجب الاهتمام بها خلال هذه الفترة والتي يحمى من التشوهات الخلقية ويساعد على نمو الجهاز العصبي للجنين ولذا يجب أن تهتم الحامل على تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، وتناول كبسولة منه كل 8 ساعات أو على حسب إرشادات الطبيب المتابع للحالة.

ومن الأطعمة الغنية بحمض الفوليك: البيض، الأفوكادو، العدس، الفاصوليا البيضاء، البروكلى، الطماطم والخضراوات الورقية.

البروتين

احرصى على تناول البروتين خلال فترات الحمل وخاصة الأسماك، حيث تساعد على تقوية الجهاز العصبي للجنين ويحميه من الإصابة بالتشوهات الخلقية، كما تعد أقل ضررا من اللحوم الحمراء أو الدجاج والتي تحتوى على كمية كبيرة من الدهون.

فيتامين "سي"

يساعد فيتامين "سي" على تقوية الجهاز المناعي للجسم مما يحمي الحامل من الإصابة بالأمراض التي قد يكون لها أثر سيئ على تكوين ونمو الجنين بداخل الرحم، لذا احرصى على تناول الأطعمة الغنية بهذا النوع من الفيتامين خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى تناول السوائل والعصائر الطبيعية التي تقوي المناعة وتحمي من إصابتك بالجفاف.