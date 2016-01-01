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القرفة قد تشكل خطراً على الأطفال الصغار

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 27 دقيقة مضت
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القرفة قد تشكل خطراً على الأطفال الصغار

حذر مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية من أن القرفة قد تشكل خطراً على صحة الأطفال الصغار.

وفسر مركز حماية المستهلك أن القرفة تحتوي على المادة العطرية "كومارين"، التي قد يؤدي تناولها بجرعات عالية إلى مشاكل بالكبد، بالإضافة إلى أعراض أخرى أخف وطأة، مثل الصداع والغثيان.

وأوضح المركز أن الطفل، الذي يبلغ وزنه 15 كيلوغراماً، لا يجوز أن يتناول أكثر من 30 غراماً من المخبوزات والحلويات المحتوية على القرفة يومياً.

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