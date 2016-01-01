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الفلفل الأسود.. أكثر من مجرد بهار

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 26 دقيقة مضت
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الفلفل الأسود.. أكثر من مجرد بهار

قال مركز استعلامات المستهلك الألماني إن الفلفل الأسود يعد أكثر من مجرد بهار، حيث أنه لا يضفي نكهة مميزة على الطعام فحسب، بل يتمتع أيضاً بفوائد صحية كثيرة.

وأوضح المركز الألماني أن الفلفل، بغض النظر عن لونه سواء أسود أو أبيض أو أخضر، يحتوي على مادة "بيبيرين" شبه القلوية، التي تعمل على تحفيز إفراز اللعاب وتكوّن حمض المعدة، مما يساعد على تحفيز عملية الهضم.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفلفل الأسود على العديد من الزيوت الطيّارة.

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