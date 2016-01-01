تجاهل التهابات المثانة يمكن أن يجلب لك الأسوأ
مرضى التهاب المثانة دوما ما يشعرون بضرورة التبول فجأة ثم أنه التبول يكون مدرارا، حسب ما أشار إلى ذلك موقع "المعهد الألماني للجودة واقتصاد القطاع الصحي". آلام الالتهابات دوما ما تحدث في أسفل البطن وفي الظهر.
وأشار الموقع إلى أن البكتيريا تسبب هذه الالتهابات، وأن النساء معرضات للإصابة بها أكثر من الرجال لأن الإحليل لديهن أصغر وبذلك تتسرب البكتيريا إلى المثانة. يمكن للمضادات الحيوية أن تساعد في التخفيف من الالتهابات لكن ينصح أولا بمراجعة الطبيب المختص في ذلك، حسب ما أشار الموقع الألماني.
كما ينصح أيضا بشرب الكثير من السوائل، مثلا زجاجة دافئة من الماء يمكن أن تقلص من الآلام حسب ما ذكر موقع "أوغسبورغ ألغماينه" الألماني. لكن ليس هناك أدوية خاصة للقضاء على المرض، إذ أن العديد من المرضى يتعرفون مع مرور الوقت على عوامل التهاب المثانة ويعملون على تفاديها.
لكن في بعض الحالات يمكن أن تنتقل الالتهابات إلى الكلى. خاصة لدى الأشخاص الذي يعانون من مشكلة ضعف جهاز المناعة أو أصحاب الكلى المتضررة. الشعور بآلام في منطقة الكلى والزكام والتقيؤ والإحساس بالتعب هي أدلة على إصابة الكلى بالالتهابات. لذلك يجب الإسراع بالعلاج منها.
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